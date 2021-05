Nu.cw | OM in hoger beroep na fout in zaak-Baas van Wijk

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak in de zaak-Bas van Wijk. Door een fout van het OM kon de dader niet worden vervolgd voor gekwalificeerde doodslag en daardoor viel de straf mogelijk lager uit.

Het OM had achttien jaar cel en tbs tegen Samir El Y. geëist voor het doodschieten van Bas van Wijk. Het werd negen jaar cel en tbs en dat had te maken met een fout in de tenlastelegging.

Volgens justitie werd het 24-jarige slachtoffer in augustus vorig jaar doodgeschoten nadat hij tussenbeide kwam om te voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. El Y. zou Van Wijk hebben doodgeschoten om de diefstal van het horloge te vergemakkelijken en dat wordt beoordeeld als gekwalificeerde doodslag. Voor zo’n vergrijp staat een hogere straf dan voor alleen doodslag.

De tenlastelegging voor gekwalificeerde doodslag is echter niet op de juiste manier vastgelegd, concludeerde de rechtbank. Zo ontbraken in de aanklacht de pleegdatum 8 augustus 2020 en de plaats van het gewelddadige schietincident: recreatiepark De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer in Amsterdam.

Door deze zogenoemde vormfout kon de rechtbank niet beoordelen of er sprake van gekwalificeerde doodslag was. De fout kan in hoger beroep worden hersteld en daarom zet justitie deze stap.

Het is dan nog wel aan het gerechtshof om te bepalen of daar in deze zaak inderdaad sprake van was. El Y., die zijn daad heeft bekend, heeft altijd gezegd dat het niet zijn bedoeling was om Van Wijk te doden.

Bron: Nu.cw