DolfijnFM | Curaçao op hoge risicolijst Sint Maarten en Sint Eustatius

Sint Maarten en Sint Eustatius hebben Curaçao op de lijst van hoge risicolanden gezet. Reden is de enorme toename van positieve geteste mensen op het eiland afgelopen week.

De maatregel heeft tot gevolg dat je ongeacht of je gevaccineerd bent of niet, een negatieve PCR-test moet overleggen die niet ouder is dan 72 uur bij vertrek naar een van de eilanden.

Antigeentesten worden niet geaccepteerd. Voor beide landen geld dat je vooraf toestemming moet krijgen om binnen te mogen komen via een zogenaamde EHAS aanvraag.

Bron: DolfijnFM