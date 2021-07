DolfijnFM | Bicentini doet het goed met Canada

Remko Bicentini doet het goed op de Goldcup in Amerika. Gisteren verloor zijn team weliswaar met 1-0 van het gastland, maar door de 4-1 overwinning op zowel Haïti als Martinique is Canada toch door naar de kwartfinales.

Het doelpunt van de Verenigde Staten was de snelste in de voetbalgeschiedenis van het gastland. Na 20 seconden lag de bal al achter de Canadese keeper, Maxime Crépeau. De tegenstander van Canada in de kwartfinales is Jamaica of Costa Rica. Die wedstrijd wordt zondag gespeeld.

Bron: DolfijnFM

