PBC | Stranden Curaçao per direct weer open

De stranden op Curaçao zijn per direct weer open. Het juridisch verbod blijkt in de ministeriele beschikking helemaal niet te bestaan. De regering communiceerde dat op persconferenties en flyers wel, maar dat blijkt onjuist.

CHATA, de belangenvereniging in de hospitality sector, maakte het ministerie van Algemene Zaken attent op deze fout, waarna de regering Rhuggenaath besloot dit niet te corrigeren in het licht van de versoepelingen. De communicatie daarvan liet ze over aan CHATA, die dit vanavond naar haar leden stuurde:

Sporten

Sporten op het strand mag alleen maar tussen 04.30 uur en 09.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.30 uur, maar iedere andere activiteit is toegestaan, mits de sociale afstandsregels in acht worden genomen.

Het nieuws komt voor de toeristensector als geroepen. Zaterdag zet Nederland Curaçao weer op code geel, zodat er weer vakanties kunnen worden geboekt. Toeristen weten nu ook dat ze gewoon naar het strand kunnen.

