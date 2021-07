PBC | Ook Delta variant op Curaçao

Persbureau Curacao

De GGD bevestigt dat in de aanloop naar de nieuwe uitbraak afgelopen week ook de Deltavariant van Covid19 ontdekt is op Curaçao. Vandaag kwamen er 94 mensen bij die positief testen, allemaal lokaal. In totaal werden 1653 testen uitgevoerd. Een testratio derhalve van 5,7 procent.

De huidige uitbraak centreert zich rond vier gevonden clusters van besmetting, waaronder één superspread event, waar 50 personen positief zijn getest.

De situatie in het CMC is stabiel voor wat betreft Corona. Er liggen nog steeds twee patiënten in het ziekenhuis op zaal en niemand op de intensive care.

Het totaal aantal actieve cases is nu 332.

Bron: Persbureau Curacao