ParadiseFM | Parlement is unaniem: heropen Curacao

Het Curaçaose parlement heeft gisteravond met steun van alle volksvertegenwoordigers een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om Curaçao weer ‘te openen’.

In de motie wordt de regering opgeroepen de regelingen die door middel van de Noodwet zijn ingesteld, in te trekken. De Staten willen dat Curaçao de maatregelen opheft op een gebalanceerde manier en in overleg met de economische en de gezondheids sector.

In de motie wordt verder gesteld dat de bevolking zich kennelijk goed houdt aan de maatregelen, omdat er de afgelopen dagen steeds maar heel weinig nieuwe besmettingen zijn geregistreerd.

De motie is ingediend door MFK-parlementariër Charles Cooper.

Bron: ParadiseFM