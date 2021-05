ParadiseFM | Woensdag rechtzaak CMC tegen overheid

De rechtszaak die het Curaçao Medical Center, CMC, eerder had aangekondigd tegen de regering-Rhuggenaath staat voor volgende week woensdag gepland.

Dat meldt de Amigoe. Volgens de krant is de raad van bestuur van het ziekenhuis van mening dat het door de regering ingekorte zorgbudget niet alleen ontoereikend is, maar dat de korting ook volkomen onterecht is.

De directie van het CMC had voor het lopende jaar 2020/2021 een begroting van 227 miljoen Naf ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu.

Het ministerie keurde maar 167 miljoen gulden goed, dat is 60 miljoen minder. Volgens het CMC is dat bedrag volstrekt ontoereikend.

