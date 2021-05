ParadiseFM | ‘IMF is derde, onafhankelijke partij’

De structurele problemen waarmee Curaçao wordt geconfronteerd zijn volgens MFK en PNP voor een belangrijk deel een uitvloeisel van het navolgen van adviezen vanuit Nederland.

Dat schrijven de leiders van de partijen in een brief aan staatssecretaris Knops, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Volgens MFK en PNP gaat het om de adviezen die Nederland heeft gegeven in de afgelopen 25 jaar. Met de inschakeling van IMF is er een een derde, onafhankelijke partij aan boord.

De coalitie wil geen geld lenen van IMF, maar wil de komende jaren gebruik maken van de kennis en ervaring van het IMF in plaats van het oprichten van een nieuw orgaan, in dit geval de COHO. De nieuwe coalitie benadrukt het belang van het doorvoeren van hervormingen op het eiland.

Bron: ParadiseFM