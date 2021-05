Nu.cw | Eerste stap naar vaste muziekles op school

Curaçao heeft een eerste stap gezet op weg naar structureel muziekonderwijs in het lesprogramma op de basisscholen, zo meldt het Curaçaohuis in Den Haag in een post op Facebook.

Afgelopen dinsdag was koningin Máxima – als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas – aanwezig bij de viering van ‘de successen van het muziekonderwijs in Zuid-Holland en Zeeland’.

Ook waarnemend directeur van het Curaçaohuis, Henco Cecilia, was daarbij namens Curaçao.

De viering was onderdeel van de campagne ‘50dagenmuziek’, ter ere van de vijftigste verjaardag van Máxima. Doel van de stichting én wens van de koningin: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

In 2019 werd in Zeeland het eerste Muziekakkoord getekend, met daarin afspraken over welke organisaties zich inzetten voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen en hoe ze dat doen.

In de campagne afgelopen week zijn veel nieuwe afspraken gemaakt in het hele land om muziekonderwijs structureel in het lesprogramma op te nemen. Daarbij werden er diverse Muziek in de Klas-vlaggen uitgedeeld aan steden waar de eerste stappen richting structureel muziekonderwijs op de basisscholen worden gezet. Eén van die vlaggen werd ook uitgedeeld aan Curaçao.

Bron: Nu.cw