Column Youp | Wijnzolder

Hoeveel water er in mijn kelder stond? Een halve meter. Niet door een lekkend dak of poreuze muren, maar door het grondwaterpeil dat na de goddeloze zondvloed van vorige week flink gestegen was. Inmiddels weet ik alles van dompelpompen, ringdrainage, waterstofzuigers en is me door klimaatkenners duidelijk gemaakt dat ik er maar aan moet wennen. Dit zal nog veel vaker gebeuren. Ik overweeg een wijnzolder.

Volgens een vriend moeten we massaal maatregelen nemen en moet ik sowieso elektrisch gaan rijden. Trouwens schande dat ik dat nog niet doe. Ik schaam me diep en heb inmiddels aan die vriend beloofd dat ik een elektrische auto ga kopen. Hoewel een door de wol geverfde automonteur mij dat onmiddellijk heeft afgeraden. Die auto’s staan namelijk stijf van de kinderziektes waar ze niet tegen gevaccineerd kunnen worden. Daarbij las ik gisteren dat door te veel laadpalen het elektriciteitsnet te zwaar beladen is en dat we binnenkort massaal in het donker zitten. De levering van een laadpaal duurt bijna acht maanden. Dus ik wacht nog even.

Wel overweeg ik om alleen een oplaadsnoer aan mijn tankdop vast te maken omdat bij mij in de buurt de oplaadplekken de enige vrije parkeerplekken zijn. Laatst zocht ik zo lang naar een plek dat ik halverwege de zoektocht moest tanken.

Gister stond ik de laatste liters grondwater uit mijn huis te scheppen toen ik een berichtje ontving. Mijn Franse vakantiehuis, waar we komende week in zouden gaan, werd afgezegd. Berichtje kwam van de eigenaar. Ik vroeg hem waarom? Hij had een ander. Maar ik had geboekt en betaald en… Het was niet anders. Ik vroeg nog of deze oplichter Sywert heette, maar kreeg daarop geen antwoord. Hij reageerde nog wel op de vraag hoe het met mijn geld zat. Dat kreeg ik terug. Althans dat schreef hij.

Boos belde ik het Franse huisjesbedrijf met de vraag of zij deze Amsterdamse vakantienomade en zijn vrouw aan een ander onderkomen konden helpen. Ik kwam in een wachtrij. Om de halve minuut werd ik optimistisch toegesproken door een mevrouw die een half uur lang volhield dat de wachttijd nog één minuut was. Toen ik eindelijk aan de beurt was werd de verbinding spontaan verbroken. Bij de tweede poging gebeurde hetzelfde na 27 minuten. Op de site van de melker kon ik een klacht indienen, zij het dat er uitsluitend voorgeprogrammeerde problemen stonden vermeld en niet die van een onbetrouwbare eigenaar die zes dagen van tevoren afzegt.

Via een andere site kwam ik bij een huisje dat zowaar nog vrij was. Deze site wilde alles van me weten. Zelfs hoeveel liter water er in mijn kelder stond. Ze weigerden mijn creditcard. Na wat financieel geharrewar en het verkopen van mijn laatste cryptoshit aan een paar inhalige domoren was mijn saldo toereikend. Toen bleek het huisje verhuurd. Ondertussen wenste de Franse site van het eerste huisje mij een prettige vakantie en probeerde me nog wat gezellige toeristenuitjes in de buurt aan te smeren. Ook mocht ik een enquête invullen. Of ik tevreden was? Inmiddels heb ik het opgelost met twee andere huisjes en voor twee dagen de laatste hotelkamer zonder ramen. In een vochtige kelder.

En nu maar hopen dat ik daar voetbal kan kijken. Dat dat ook weer niet achter een of andere schimmige Franse betaalzender is gefrommeld. Of opgekocht door de net door RTL geredde John de Mol. Vindt u het ook zo zielig voor deze Nederlandse televisietycoon dat zijn volkszender SBS compleet mislukt is? Als dat knikkerspelletje maar blijft. Liefst met zinderend commentaar van Jack van Gelder. Dan ben ik in een klap van mijn depressie af.

Maar nu even de echt belangrijke zaken. Het EK voetbal. Want dat bezorgt ons weer heerlijke weken. Wat ik hoop? Uiteraard dat Nederland Europees kampioen wordt door in de finale de Fransen te vermorzelen. Liefst met een nulletje of vijf. Daarna stuur ik een treiterberichtje naar de eigenaar van het eerste huisje waarin ik die oplichter helemaal verrot scheld. Even een vraag: wat is Sywert in het Frans?

Bron: NRC Handelsblad