Column Kadushi | Over keurige buurmannen

Al vanaf de pimpampettenleeftijd heeft Kadushi een bloedhekel aan spelletjes. De afkeer heeft in de loop der jaren astronomische vormen aangenomen, vooral als er om geld wordt gespeeld. Noem het een fobie of allergie, voor Kadushi is het casino een absolute no go area! Toch trokken drie nieuwtjes over de gokwereld die vrijdag op deze site te lezen waren de aandacht.

Het eerste betreft een Nederlands politie-onderzoek naar ondermijning waarbij twee bedrijven op Curaçao in het vizier zijn. De één is exploitant van een webcasino, de ander vermoedelijk een trustkantoor dat als bestuurder optreedt.

Het tweede bericht is de 440.000 euro boete die de Nederlandse Kansspelautoriteit aan een op Curaçao gevestigde ‘aanbieder van online kansspelen’ heeft opgelegd.

Het derde gaat over de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen die toestemming van de rechter heeft gekregen namens een speler die zich door een webcasino bedrogen voelt voor 1,3 miljoen gulden beslag te leggen op bezittingen van Antillephone NV.

Drie berichten die drie kenmerken van de Curaçaose goksector blootleggen: de politie ziet een rechtstreeks verband tussen webcasino’s en ondermijning (= de onderwereld probeert greep te krijgen op bestuurders/ambtenaren), er gaan miljarden om via in Willemstad gevestigde exploitanten (reken maar uit: het beboete bedrijf haalde in 3 maanden een omzet van 18 miljoen euro op basis van een Curaçaose sublicentie waarvan er duizenden rondgaan) en hoofdlicentiehouders kunnen zich niet langer onttrekken aan hun verantwoordelijkheid voor de (mis)daden van hun klanten.

Als de Curaçaose overheid maar 1 procent van de omzet van de goksector zou ontvangen, krijgt de door zijn eigen MFK afgefakkelde Charles Cooper met terugwerkende kracht gelijk dat de ‘kruimels’ uit Nederland helemaal niet nodig zijn om glorieus uit de coronacrisis komen. Maar wie durft de sector aan te spreken? De enige politicus die het er op waagde, werd koelbloedig omgelegd. Journalisten die de sector kritisch volgen, moeten onderduiken.

Misschien dat iedereen die gedupeerd is door de coronacrisis (van verpleegkundigen tot onderwijzers die op hun salaris worden gekort, ondernemers die hun bedrijf bankroet zien gaan en werknemers die hun baan hebben verloren) kan helpen een brede maatschappelijke beweging op gang te brengen die de regering en/of de Staten dwingt een redelijk percentage van de winst op te eisen van de online kansspelsector.

Als dat gebeurt, hoeft er helemaal niet in lonen gesneden te worden, gaan er geen bedrijven failliet, is er werk voor iedereen en kan er worden geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, rechtshandhaving en verduurzaming. En kan Cooper zijn Plan B (de rode loper uitrollen voor Chinese investeerders?) op zak houden.

Neem van Kadushi aan: de goksector bestaat niet alleen maar uit ongure types met boeventronies die hun winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel via Curaçaose licenties witwassen en herfinancieren in o.a. terrorisme. Het zijn keurig ogende zakenlieden die de maffiapraktijken faciliteren. Ze kunnen uw charmante en joviale buurman zijn die zijn kinderen trouw naar school brengt, in het kerkbestuur zit, barbecues voor de buurt organiseert, ruimhartig aan goede doelen schenkt…

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

