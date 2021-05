NTR | Extra KNMI-meetstation op Saba: ‘geeft enorm veilig gevoel’

THE BOTTOM- Het stond al even op de agenda van Saba, maar met de vulkaanuitbarsting onlangs op het 540 kilometer zuidelijker gelegen St.Vincent, komt een nieuw meetstation goed uit.

De ‘slapende’ vulkaan op Saba is wel degelijk actief maar vooralsnog niet verontrustend, volgens wetenschappers van het KNMI in de Bilt.

Het nieuwe meetstation gaat seismologische en/of vulkanische activiteit monitoren. Volgens Jonathan Johnson, gezaghebber van Saba, geeft het meetstation een veilig gevoel.

Kans op uitbarsting

“De vulkaan op Saba is gevormd door een proces dat we ‘subductie’ noemen. Het onderduiken van de Amerikaanse plaat onder de Caribische plaat wordt Magma gevormd. Dit proces is nog steeds gaande. Daarom is er een mogelijkheid dat de vulkaan in de toekomst weer uitbarst”, vertelt Elske van Dalfsen van het KNMI.

Inmiddels telt Saba nu vijf meetpunten op het kleine eiland in de Caribische Zee op ruim 7500 kilometer van het KNMI in de De Bilt. Vanaf daar kan middels satellieten alle bewegingen in de vulkaan, maar ook het gedrag van de zeebodem, op de voet worden gevolgd.

Het nabijgelegen Sint-Eustatius, waar de vulkaan Quill ligt heeft ook meetstations van het KNMI.

Het ruim 2000 kilogram wegende meetapparatuur werd door het Korps Mariniers van het Steunpunt Sint Maarten te voet door de Jungle versleept naar Grey Hill. Dit onheilspellende gebied op de Mount Scenery is zeer slecht begaanbaar, maar is volgens het KNMI de beste locatie om het meetstation te plaatsen.

‘Veilig gevoel’

Jonathan Johnson, gezaghebber van Saba, is zichtbaar dankbaar met de nieuwe aanwinst. “Het geeft de bewoners van Saba een enorm veilig gevoel mocht er activiteit zijn van een op handen zijnde tsunami of vulkaan uitbarsting. Er is dan genoeg tijd om het evacuatieplan in werking te stellen.”

Op de website van het KNMI kan iedereen de de vulkanische activiteit in de gaten houden. Het project is bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de overheid van Saba.

Bron: NTR/CaribischNetwerk