AntilliaansDagblad | Vuurtoren Oostpunt in duisternis gehuld

Willemstad – De vuurtoren op Oostpunt raakt meer en meer in verval. Het lichtbaken is verdwenen, waardoor de oostelijke punt van het eiland al jaren na zonsondergang niet te zien is voor de scheepvaart. De overheid is op de hoogte, maar doet niets.

Want het is de overheid die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de vuurtoren. Willy Maal, eigenaar van Oostpunt, is ten einde raad. Maal begrijpt niet waarom de overheid geen actie onderneemt, terwijl hij de zaak al meerdere malen heeft aangekaart.

Ook verantwoordelijk minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Planning (VVRP), reageert niet meer op zijn brieven.

En dat terwijl zij eerder, in een brief van 26 november 2019 aan Maal, zelf nog schrijft dat de kustwacht heeft bevestigd dat de verlichting van de vuurtoren is uitgevallen en dat dit zorgt voor ‘een onmiddellijk gevaar voor de scheepvaart’.

Maal wijst erop dat het om een ‘verraderlijke punt’ gaat waar in het verleden verschillende boten zijn vergaan en mensen zijn verdronken door de hevige branding en sterke stroming. Ook Lusette Verboom, voorzitter van reddingsorganisatie Citro, ziet het niet werken van de vuurtoren als ‘een groot probleem’.

Het lichtbaken voorkomt dat schepen ‘blind op de kust afvaren’ of op de noordkust in plaats van de zuidkust terechtkomen.

,,Tegenwoordig wordt de koers wel vaak bepaald met behulp van GPS en andere systemen.” Of mensen daadwerkelijk op zee in nood raakten door het ontbreken van het licht van de vuurtoren, kan Verboom niet zeggen. ,,Maar het is regelmatig voorgekomen dat boten in de problemen kwamen, vooral als de bemanning het eiland niet kende.”

De vuurtoren staat op het terrein van Maal, maar het onderhoud is de verantwoordelijkheid van de overheid. Nadat de eigenaar van Oostpunt in 2018 constateerde dat het lichtbaken niet werkte, liet hij dat meerdere malen weten aan de autoriteiten, waaronder de douane en de kustwacht.

Van vissers, van eigenaren van recreatieboten en vanuit de scheepvaart krijgt Maal regelmatig klachten over de situatie en die geeft hij keer op keer door aan de betreffende instanties. Maar de vuurtoren werkt ook in mei 2021 niet en raakt meer en meer in verval. Willy Maal heeft op zijn brief van 13 december 2019 nooit antwoord gekregen van minister Jesus-Leito. Daarin reageert hij op het schrijven van de minister van 11 december waarin zij stelt dat de overheid ‘sinds januari 2019 geen toegang meer heeft tot het terrein en de vuurtoren’.

,,Een flagrante leugen”, reageert Maal direct en wijst de minister opnieuw op ‘wanprestatie en nalatig handelen’. De VVRP-minister laat niet meer van zich horen. Niet na de eerste rappel-brief van 26 februari 2020, niet na de tweede van 15 december 2020 en ook niet na de derde van 4 mei 2021.

,,Saillant detail is”, aldus Maal. ,,Dat de overheid al ruim elf jaar verzuimd heeft de verschuldigde huur te betalen voor het terrein waarop de toren staat. Een bedrag van honderd gulden per jaar.”

Bron: Antilliaans Dagblad