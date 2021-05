AntilliaansDagblad | Aantal post-covidpatiënten behapbaar

Willemstad – Verpleeghuis Betèsda en het revalidatiecentrum van de SGR-Groep zien tot nu toe minder post-covidpatiënten dan verwacht. Het gaat om enkele gevallen en niet tientallen.

Vanuit het Curaçao Medical Center (CMC) zijn zes patiënten opgenomen in de kliniek van het revalidatiecentrum, ook wel bekend als Verriet. Zij lagen langere tijd met Covid-19 op de intensive care van het ziekenhuis. ,,En er staan nog twee patiënten op de wachtlijst”, zegt revalidatiearts Ayal Zahavi.

Daarnaast zijn er vier patiënten die vanuit het ziekenhuis naar huis konden, maar dagelijks voor verschillende therapieën naar het Verriet komen. Ook zijn twee post-covidpatiënten vanuit de eerstelijnszorg naar het revalidatiecentrum verwezen.

Zahavi zegt dat het huidige tempo waarin de patiënten binnenkomen behapbaar is voor de SGR-Groep. ,,Dit kunnen we wel aan. Alles is afhankelijk van de resterende patiënten die nog op de intensive care zijn opgenomen, maar het lijkt erop dat het gebruik van ruimte in Sehos niet nodig zal zijn.”

Het revalidatiecentrum heeft plek voor vijftien tot zeventien patiënten, inclusief de reguliere zorg aan bijvoorbeeld mensen met een dwarslaesie of een hersenbloeding. Gisteren lagen er nog 21 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Daarvan krijgen er twaalf intensieve verzorging.

Begin deze maand werd op korte termijn een toestroom verwacht van post-covidpatiënten die lange tijd op de intensive care van het ziekenhuis zijn behandeld. Revalidatiearts Zahavi zei toen, met een slag om de arm, rekening te houden met maximaal veertig opnames, waarvan een deel in verpleeghuizen. Zo’n vaart lijkt het niet te lopen. Toch is Natasha Rog, directeur van verpleeghuis Betèsda, wat minder positief. In Betèsda zijn twee patiënten opgenomen na een covidbehandeling op de intensive care in het ziekenhuis. Op de vraag of dat meevalt, antwoordt Rog: ,,Dit is het begin.”

Begin mei zijn er nog 52 covidpatiënten opgenomen in het CMC. Betèsda en de vakgroep revalidatieartsen vragen dan in een brief aan demissionair minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) toestemming voor het inrichten van een Betèsda-vleugel in voormalig ziekenhuis Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Zo kan worden voorkomen dat mensen onnodig afhankelijk raken van verpleeghuiszorg. Dan zegt Rog:

,,Nu al zijn er patiënten die eigenlijk uit het ziekenhuis kunnen, maar voor wie er geen plek is om te revalideren in een verpleeghuis.”

Het idee is dat Sehos als een soort tussenstation fungeert voor covidpatiënten die lange tijd op de intensive care hebben gelegen en te zwak zijn om met zuurstof naar huis te gaan of voor revalidatie naar het centrum van de SGR-Groep. Vanuit Sehos wordt dan door een team van specialisten besloten wie, waar naartoe gaat.

Onder toezicht van Betèsda zouden de patiënten in Sehos een ‘geriatrische revalidatie’ krijgen, speciaal gericht op mensen die te zwak zijn voor de intensieve therapie van een revalidatiecentrum.

Na een ernstige vorm van Covid-19 en behandeling op de ic kunnen patiënten uiteenlopende klachten overhouden door schade aan de longen en cardiovasculaire en neurologische restschade. Daarnaast hebben mensen cognitieve en psychische problemen. Daarom is een multidisciplinaire aanpak nodig.

Bron: Antilliaans Dagblad