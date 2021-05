AntilliaansDagblad | Varen mag, zwemmen ook weer

Willemstad – Vaartuigen kunnen tussen 4.30 uur en 20.00 uur varen, meldt de aangepaste Tijdelijke ministeriële regeling maatregelen uitzonderingstoestand Covid-19-pandemie, en dat ook wordt bevestigd door de kustwacht.

De kapitein en opvarenden moeten zich wel houden aan de algemene richtlijnen voor hygiëne en veilige afstand.

Over zwemmen ontstond gisteren verwarring, maar de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) stuurde in de avond een bericht uit waarin staat dat de regering in een Ministeriële Beschikking aangeeft dat ook de stranden weer open zijn. ,,Toeristen zullen nu sneller voor Curaçao kiezen”, zo klinkt Chata verheugd.

Tot gistermiddag is nog door een overheidsfunctionaris tegenover deze krant gemeld dat varen óp het water wel mag, maar zwemmen ín de zee niet. ,,Dat klinkt inderdaad wat vreemd”, erkent een overheidsfunctionaris.

De uitleg erachter is dat het eigenlijk helemaal niet gaat om het zwemmen, maar om het voorkomen van agglomeratie. ,,Als je in je eentje of met je gezin overdag zwemt, is er ook eigenlijk niets aan de hand. Maar als je met grote groepen naar de beach gaat om gezellig te mingelen, dan ben je in de gevarenzone.”

Omdat de wet geen onderscheid kan maken tussen mensen werd het zwemmen dus nog niet toegestaan. Nu mag het wel, maar uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Bron: Antilliaans Dagblad