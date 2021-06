AntilliaansDagblad | Schot in zaak cokeroof

Willemstad – De justitiële autoriteiten hebben deze week drie verdachten aangehouden in het onderzoek Inex 2.0. Het betreft het onderzoek naar de roof van 600 kilo cocaïne uit het politiebureau in oktober 2018.

Na bijna drie jaar lijkt er beweging te zijn gekomen in de zaak. De drie verdachten die deze week zijn aangehouden, zijn drie mannen tussen de 25 en 60 jaar. Zij worden verdacht van de handel in drugs. Een van de mannen is op donderdag 24 juni weer op vrije voeten gesteld, maar blijft wel verdachte binnen het onderzoek, zo benadrukt het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht. De andere twee mannen zijn gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris en worden in beperking gehouden.

Het OM stelt in het belang van het onderzoek op dit moment geen verdere mededelingen te kunnen doen. In de nacht van 13 op 14 oktober 2018 drongen onbekenden het politiedepot bij het politiebureau te Rio Canario binnen waar drugs, die moesten worden vernietigd, werden opgeslagen. 600 Kilo cocaïne werd toen buitgemaakt. In de ochtend van 14 oktober werd een vrachtwagen, die waarschijnlijk voor de roof werd gebruikt, uitgebrand teruggevonden. Sindsdien is de politie op zoek naar de daders.

- Advertentie -

Toenmalig minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie sprak direct na de roof over een ‘klap in het gezicht van het KPC’ en verklaarde dat deze zaak prioriteit nummer één werd. Sindsdien wordt met man en macht gewerkt aan het oplossen van de zaak. Ruim twee jaar bleef het echter muisstil omtrent de zaak tot het OM begin januari van dit jaar in een ultieme poging de daders alsnog in de kraag te grijpen een beloning uitloofde van 20.000 gulden voor de gouden tip die tot de oplossing van de zaak zou leiden.

Het OM liet toen in een persbericht weten dat er wel voortgang was gemaakt in het onderzoek, maar dat het onderzoeksteam op zoek was naar meer informatie over een aantal betrokkenen om tot een succesvolle afronding van het onderzoek te kunnen komen en om ‘de juiste verdachten aan te kunnen houden en voor de strafrechter te brengen’.

Eind januari 2021 verhoogde het OM de beloning naar 30.000 gulden en liet toen weten dat de mensen die zich tot dan hadden gemeld niet de cruciale informatie hadden die tot het oplossen van de zaak kon leiden.

Bron: Antilliaans Dagblad van 26 juni 2021