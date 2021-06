AntilliaansDagblad | KvK: Nieuwe ‘tax holiday’ is cruciaal

Willemstad – Het nieuwe ‘tax holiday’-beleid speelt volgens de Kamer van Koophandel (KvK) een belangrijke rol in realisatie van projecten die de economie van Curaçao weer groeiperspectief kunnen bieden.

,,Deze beleidsverandering geeft aan dat als er een wil is, er een weg is.” De KvK verwijst daarbij naar ‘het positieve nieuws dat er door de wijziging van het beleid sprake is van een serieuze opleving van economische activiteiten in vorm van investeringen van in totaal 250 miljoen gulden aan bouwprojecten’.

De aanpassing in het tax holiday-beleid werd deze week afgekondigd door minister Javier Silvania van Financiën met betrekking tot de voorwaarden voor de facilitering van grondontwikkelingsprojecten.

De Kamer van Koophandel: ,,Naast een aantal attractieve projecten die inmiddels in uitvoering zijn, mag er worden stilgestaan bij de bijkomende betekenis van de positieve impact van deze beleidsverandering. Curacao dient internationaal te concurreren bij investeringen en bewijst als gevolg hiervan dat zij met deze facilitering op het juiste spoor zit.”

Dit betekent dat er deviezen naar het eiland stromen, zo vervolgt de KvK, door de financiering en de verkoop en gebruik van deze projecten en dat er vervolgens meer economische activiteiten zullen volgen. ,,Investeren in deze projecten betekent namelijk het vergroten van de kapitaalgoederenvoorraad en daarmee productiecapaciteit van de economie, maar ook een toename van activiteiten binnen de bouwsector zelf en een positief effect op andere sectoren van de economie, en, niet in de laatste plaats, op de werkgelegenheid op het eiland.”

Tot slot zal dit alles volgens de KvK de financieel-economische en daarmee de fiscale basis vergroten wat bij zal dragen aan de publieke financiën. ,,Het is heel belangrijk dat we ons realiseren dat als er geen investeringen op Curacao plaatsvinden, om wat voor redenen of argumenten dan ook, er niets zal gebeuren.”

Dus het is belangrijk ‘dat wij er ook van bewust zijn dat het investeren in de productieve sectoren de economische basis van een land verbreden, wat zal uitmonden in het realiseren van een hogere productiviteit en meer draagkracht voor de voorzieningen’.

Naschrift KKC

Spesífikamente lo hasi uso di e Tax Holiday pa proyektonan manera: