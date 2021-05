AntilliaansDagblad | Rechter gelast uitstel veiling olie

Willemstad – Op last van de rechter wordt de veiling van ruim 850.000 vaten aan olieproducten aangehouden met minimaal tien dagen, met aankondiging ervan binnen drie dagen in drie dagbladen.

De miljoenenveiling stond voor vanochtend 10.00 uur gepland, maar in een door MCC Group aangespannen kort geding is daar een stokje voor gestoken. MCC vindt dat de veiling transparant behoort te zijn en gericht op realisatie van een zo hoog mogelijke opbrengst. De huidige manier van veilen, met ook nog eens hoge opslagkosten, ontmoedigt bieders.

CRU (Curaçao Refinery Utilities), dochterbedrijf van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), had op grond van een in december 2020 tegen Isla/PdVSA verkregen vonnis een veiling aangekondigd van de op de raffinaderij aanwezige olie en petroleumproducten. MCC is echter medebeslaglegger en -schuldeiser van Isla en vreesde op deze manier onrechtmatig geschaad te worden.

CRU heeft gesteld dat de enige manier om van de producten af te komen is door deze op een openbare veiling te koop aan te bieden. Er is geen interesse om alle producten los te kopen. De opslagkosten per maand en het behoud van de producten drukken bovendien zeer fors op CRU/RdK: 10 miljoen gulden per maand.

Isla zelf sloot zich gisteren in een kort geding aan bij MCC om de veiling niet door te laten gaan. CRU is niet de enige belanghebbende; de werknemers zijn ook belanghebbenden, aldus Isla, en zij zouden voorop moeten staan. CRU geeft echter aan de salarissen van het ex-Isla-personeel altijd te hebben doorbetaald, terwijl Isla/PdVSA dit naliet.

Ter zitting werd navraag gedaan bij de deurwaarder naar de belangstelling voor de veiling. Eén aspirant-koper had zich gemeld, namelijk RdK, en aan vijf andere geïnteresseerde partijen waren de voorwaarden gestuurd.

Ook is ter zitting gespeculeerd over het negatieve effect van de aanvankelijk onjuiste veilingvoorwaarden (39 miljoen gulden opslagkosten – die CRU van Isla vordert – voor de koper met het winnende bod) op de belangstelling voor de veiling. ,,Verder dan beredeneerde gissingen kon en kan echter niet worden gekomen, alleen al omdat de olie volgens MCC 40 dollar per vat moet kunnen opbrengen, maar volgens CRU slechts een fractie daarvan waard is”, aldus de rechter.

Het wegnemen van de ontstane onduidelijkheid, toe te schrijven aan CRU, kan wellicht een gunstig resultaat hebben op de opbrengst bij de nu uitgestelde veiling.

Bron: Antilliaans Dagblad