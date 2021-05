AntilliaansDagblad | Premier St. Maarten: Besluit Knops is ongepast

Philipsburg – Het besluit van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties om voorlopig geen coronasteun uit te keren aan Sint Maarten noemt Silveria Jacobs, de minister-president van dat land, ‘ongepast’. Ze maakt zich ook grote zorgen over de toekomst van de betrekkingen binnen het Koninkrijk.

Jacobs: ,,Nederland beweert aan de ene kant het welzijn van de bevolking van Sint Maarten belangrijk te vinden. Maar aan de andere kant is het de hele tijd bezig om middelen te vinden om de doelpalen te verplaatsen.” Knops liet op 12 mei in een brief aan Jacobs weten dat de toegezegde coronasteun, van zo’n 18 miljoen euro, niet doorgaat omdat het land volgens hem weigert de problemen van wanbestuur bij Princess Juliana International Airport op te lossen.

Volgens Knops was dat een voorwaarde voor het overmaken van deze vijfde lening om Sint Maarten te helpen de negatieve gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Jacobs ziet dat anders. Volgens haar stond het besluit om de lening te geven vast. Ze noemt de handelwijze van Knops ‘in strijd met de regels van orde van de vergadering van Rijksministerraad’.

De relatie tussen Den Haag en Philipsburg is al lange tijd gespannen. Eind maart zette Knops de hulp al even stop wegens een stap van Sint Maarten naar de Verenigde Naties vanwege de ‘neokolonialistische’ houding van Nederland met de coronasteun. Eind april leek dat probleem opgelost en bereikten de landen een akkoord over nieuwe steun. Die eensgezindheid was echter maar van korte duur.

Knops bezoekt Sint Maarten op 18 en 19 mei. Hij hoopt dan een antwoord te krijgen van Jacobs op zijn vragen om in te grijpen bij de luchthaven.

Volgens Knops overweegt de Royal Schiphol Group steun aan de luchthaven te stoppen vanwege de weigering van de regering van Sint Maarten om orde op zaken te stellen in het bestuur.

