AntilliaansDagblad | Positive Pathway Productions winnaar van EWC Curaçao

Willemstad – Naphtily Maduro, oprichter van Positive Pathway Productions, is afgelopen vrijdag winnaar geworden van de nationale finale van de Entrepreneurship World Cup (EWC). Ze heeft 5.000 dollar aan prijzengeld ontvangen en gaat door naar de volgende ronde van de competitie.

De nationale competitie is georganiseerd door Business Support-bedrijf D&I en TAO Curaçao, samen met hun branding partners Korpodeko en Guardian Group in de Kathedraal van Doornen.

Door deel te nemen aan deze EWC-competitie kregen ondernemers op Curaçao een kans om hun bedrijf een boost te geven en het ‘naar een volgend niveau te brengen’. In totaal hebben 33 bedrijven zich aangemeld voor de wedstrijd.

- Advertentie -

Positive Pathway Productions is een startup-bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en creëren van innovatieve producten in het algemeen belang van de gemeenschap met als specifiek doel de jeugd te inspireren en hun talenten te tonen met hun app ‘Ban Keiru ku Kíkí’.

Ban Keiru ku Kíkí is een gestructureerde tweetalige leermethode die is ontworpen voor sprekers van creoolse en inheemse talen om op jonge leeftijd meer dan één taal te beheersen.

Maduro neemt het aankomende zondag op tegen alle andere nationale winnaars uit het Caribisch gebied. ,,Ik ben zo blij dat ik Curaçao mag vertegenwoordigen, en ik zal het geweldig doen. Dat beloof ik”, zei Maduro.

De Entrepreneurship World Cup is een internationale pitch-competitie voor ondernemers over de hele wereld. Ondernemers in welk stadium dan ook kunnen zich aanmelden. De competitie biedt toegang tot gratis kapitaal, investeerders, virtuele trainingen en mentorschap. Het programma biedt bedrijven de kans om op een internationaal podium te pitchen én om aanspraak te maken op investeringen.

In november zullen 100 startups die de finale hebben behaald afreizen naar Riyadh in Saudi-Arabië. Hier nemen ze deel aan het ‘EWC Accelerates program’, een intensieve bootcamp. Vervolgens nemen ze het tegen elkaar op in de EWC Global Finals.

Bron: Antilliaans Dagblad