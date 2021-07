AntilliaansDagblad | Imsan-directeur: Geen fusie met HOH

Oranjestad – Directeur Joel Rajnherc wil dat Imsan in San Nicolas moet blijven. Hij is geen voorstander van een fusie met het Horacio Oduber Hospital (HOH), maar werkt met de raad van bestuur (RvB) van het ziekenhuis wel aan een samenwerkingsovereenkomst. Hij heeft dit naar voren gebracht in zijn gesprek met de formateur.

Rajnherc gaf na afloop van dat gesprek een persconferentie. ,,Het is voor Imsan een grote eer dat we zijn uitgenodigd voor een gesprek met de formateur. Dat is niet eerder gebeurd. De formateur erkent de groei die Imsan heeft doorgemaakt.”

De directeur trad niet in detail over de inhoud van het gesprek, maar vertelde wel in grote lijnen waarover is gesproken. ,,Imsan levert vanuit San Nicolas basiszorg aan ongeveer 40 procent van de bevolking. Het is belangrijk dat ons instituut in San Nicolas blijft. We willen betere toegang bieden tot medische zorg.”

De directie van Imsan en de raad van bestuur van het HOH zijn bezig met een Memorandum of Understanding (MOU), vertelde Rajnherc. Het is de bedoeling dat beide ziekenhuizen betere en betaalbare zorg bieden. ,,Als we daarvoor moeten samenwerken, dan ben ik daar een voorstander van.”

Rajnherc benadrukt dat dit geen fusie is. ,,Fuseren heeft zin als er sprake is van overhead en als je kan besparen. Maar dat is bij Imsan niet het geval.” Rajnherc pleit voor brede samenwerking, met de eerste lijn, specialisten, ouderenzorg, ziekenhuizen en ook door meer aan preventie te doen.

De bezuinigingen van 5,5 procent waar de gezondheidszorg mee worstelt, kwamen bij de formateur ook aan de orde. De directeur stelt dat er veel begrip is voor het standpunt van Imsan. ,,Al onze diensten en materialen zijn nieuw. In het eerste jaar geeft een importeur nog garantie, maar in het tweede jaar niet meer. De bezuinigingen dwingen ons om een keuze te maken. Willen we een patiënt zorg bieden met niet onderhouden apparatuur, omdat daar geen geld voor is? Of plegen we onderhoud en hebben we daarna geen geld meer om anders diensten te leveren. Dat is geen eerlijke keuze.”

Positief gestemd gaat hij ervanuit dat het Imsan lukt om de bezuinigingen door te voeren. ,,Het is alleen niet realistisch om het op zo’n korte termijn te doen.” Binnen zijn organisatie is een efficiëntieslag te maken. ,,We maken extra kosten door inefficiënt te werken, daarin kunnen we verbeteren.” De directeur doelt daarmee op het feit dat Imsan in een paar jaar tijd is gegroeid van zo’n 150 medewerkers naar ruim 260 medewerkers.

De kosten van Covid-19 drukken enorm zwaar op de gezondheidszorg. ,,Aruba vergrijst en het aantal mensen met een chronische ziekte neemt toe. De zorgkosten nemen toe. Investeer je in Covid-19, dan is er geen geld om andere ziektes te behandelen. Die behandelingen moeten wel worden ingehaald”, zegt Rajnherc. ,,Daar is een goede begroting voor nodig.”

Bron: Antilliaans Dagblad