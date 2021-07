AntilliaansDagblad | Nederland op donkerrood

Willemstad – Curaçao zet Nederland vanaf maandag 19 juli op donkerrood. Dat betekent voor alle reizigers vanaf Schiphol, gevaccineerd of niet, een PCR-test voor vertrek en een antigeentest drie dagen na aankomst.

Nederland wordt vanaf maandag aangemerkt als land met een ‘heel hoog risico’ wat betreft coronabesmettingen. Alle reizigers zijn vanaf dan verplicht maximaal 72 uur voor vertrek een PCR-test af te nemen en drie dagen na aankomst op het eiland nog eens een antigeentest.

Dat geldt ook voor mensen die vanuit Nederland via een ander land, België bijvoorbeeld, naar Curaçao vliegen. Wie bij aankomst of daarna Covid-19 krijgt, moet minimaal tien dagen in isolatie; ingezetenen thuis en bezoekers op hun vakantieadres. Momenteel arriveren dagelijks gemiddeld circa duizend bezoekers uit Nederland/Europa op Curaçao, aldus de regering.

- Advertentie -

De regering-Pisas grijpt fors in, omdat het aantal besmettingen op Curaçao in korte tijd enorm is opgelopen. Dat gebeurt op advies van het crisisteam. Nadat dinsdag 23 en woensdag 35 nieuwe besmettingen bekend werden gemaakt, waren er gisteren zelfs 84 positieve testen. Het merendeel van de mensen raakt lokaal, dus op het eiland zelf besmet. Het team van epidemiologie doet onderzoek naar drie clusters, waaronder een ‘spreader event’.

Omwille van de privacy van betrokkenen en omdat het waarschijnlijk mis is gegaan op meer locaties, wilde epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisterochtend tijdens een persconferentie geen namen noemen. ,,Het gaat om een feest. De organisatoren hebben alle medewerking verleend. Binnen 24 uur nadat we de gegevens hadden, hebben we contact gehad met alle bezoekers”, zegt Gerstenbluth.

De overheid gaat de controle verscherpen bij beachclubs, dansfeesten en bij evenementen en activiteiten met meer dan 250 bezoekers. Daarvoor zijn elf controleteams in het leven geroepen. Premier Gilmar Pisas (MFK) roept de bevolking op zich te houden aan de maatregelen. ,,Dat wij hebben gezegd een derde lockdown te willen voorkomen, betekent niet dat het een free for all is”, zei Pisas gisteren tijdens de persconferentie. ,,Gedraag je en houd je aan de regels.” De speciale teams moeten erop toezien dat de controles bij de entree en binnen en rondom de locatie serieus gebeuren. ,,De discipline moet terugkomen”, zegt Pisas. ,,We zullen streng optreden waar het moet om een ‘super spread event’ te voorkomen. En als dit niet werkt, zullen nog strengere maatregelen volgen.”

Snel en flink ingrijpen is nodig vanwege de deltavariant van het coronavirus die wereldwijd toeslaat. Deze variant verspreidt zich heel snel en zorgt in een periode van versoepelingen voor een explosie van besmettingen in verschillende landen in Europa, waaronder Nederland. Gerstenbluth gaat ervanuit dat de deltavariant ook al op Curaçao besmettingen heeft veroorzaakt. Dat moet nog officieel blijken uit monsters die naar Nederland zijn gestuurd. Met de combinatie van een PCR-test voor vertrek en een antigeentest drie dagen na aankomst is er volgens de epidemioloog een goede balans gevonden om het eiland op een veilige manier open te houden voor toeristen.

,,De laatste dag dat een reiziger besmet kan zijn geraakt, is op de dag van vertrek. Maar de kans dat iemand met een negatieve PCR-test daarna anderen besmet, is heel klein. Pas drie dagen na de besmetting is daarvoor voldoende virus aanwezig en ook dan pas kan de besmetting met een test worden aangetoond.”

Vanwege de besmettelijkheid van de deltavariant is het nu extra belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Gerstenbluth doet een oproep op eenieder die nog twijfelt: ,,Het is nu de tijd om een beslissing te nemen en je te laten vaccineren.” Hetzelfde geldt voor de mensen die denken aan één prik voldoende te hebben. Dat is niet zo.

,,Je bent optimaal beschermd met twee prikken, maar pas twee weken nadat je de tweede dosis van het vaccin hebt gekregen. Dus kom die tweede prik halen!” Van alle besmettingen van de afgelopen twee weken was 85 procent niet volledig beschermd.

Anders dan voorheen raken veel jongeren geïnfecteerd met de deltavariant van het coronavirus. De afgelopen twee weken, van 29 juni tot en met 14 juli, was ongeveer 65 procent van de gevallen in de leeftijd van 13 tot 25 jaar. Jongeren op Curaçao komen ook in aanmerking voor vaccinatie. Gerstenbluth: ,,Doe het. Dan ben je zelf beschermd, maar ook jouw familie en oudere en kwetsbare mensen in jouw omgeving.”

Bron: Antilliaans Dagblad