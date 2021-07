AntilliaansDagblad | Minister moet facturen niet-geanonimiseerd openbaar maken

Het Sint Maartense bedrijf NETstar heeft, anders dan in eerste aanleg, de zaak in verband met een Lobverzoek (Landsverordening Openbaarheid van Bestuur) in hoger beroep gewonnen en krijgt alsnog de gevraagde – niet geanonimiseerde – documenten.

De zaak was gericht tegen de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van Sint Maarten. De opgevraagde facturen bevatten geen bedrijfs- en fabricagegegevens, zo oordeelt het Hof van Justitie.

De informatie op de facturen is wel bedrijfsvertrouwelijk, maar openbaarmaking leidt in dit geval niet tot aantasting van de concurrentiepositie. De facturen moeten daarom alsnog in niet-geanonimiseerde vorm openbaar worden gemaakt. Zo luidt, samengevat, het oordeel van het Hof.

Bij beschikking van januari 2019 had de minister een verzoek van NETstar op grond van de Lob, om verstrekking van door de minister aan telecomondernemingen toegezonden facturen, deels toegewezen en deels geweigerd. In mei 2020 had het Gerecht het door NETstar daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft NETstar hoger beroep ingesteld. Op verzoek van het Hof heeft de minister een aantal van de facturen vertrouwelijk aan het Hof gezonden. Ook NETstar heeft nadere stukken ingediend. Het begon allemaal in februari 2017 toen NETstar aan de minister onder meer verzocht om alle door het Bureau Telecommunicatie en Post (BTP) verzonden facturen uit 2016 te verstrekken waarin een heffing is opgelegd op basis van de categorie ‘Distributie Frequentie Vergoeding Houders: datadiensten, geen spraak in welke vorm dan ook’.

Ook werd verzocht om afschriften van alle facturen die in 2016 door BTP zijn verstuurd aan twaalf andere telecomondernemingen. In hoger beroep ging het uitsluitend nog om de vraag of de minister heeft mogen volstaan met openbaarmaking van de facturen in geanonimiseerde vorm. Alle andere gegevens op de facturen waren (intussen) aan NETstar verstrekt.

Het Hof heeft, met toestemming van NETstar, overeenkomstig de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) vertrouwelijk kennisgenomen van de veertien facturen die de minister aan het Hof heeft gezonden en gaat ervan uit dat deze facturen representatief zijn voor alle facturen die in geanonimiseerde vorm openbaar zijn gemaakt. ,,Het Hof is van oordeel dat de minister de facturen ten onrechte heeft geanonimiseerd.”

Naar het oordeel van het Hof zijn de facturen weliswaar aan te merken als bedrijfsvertrouwelijke informatie, omdat zij inzicht geven in de financiële verplichtingen van de betrokken ondernemingen, maar leidt openbaarmaking ‘in dit geval niet tot aantasting van de concurrentiepositie van de machtigingshouders’.

NETstar heeft aangevoerd dat de machtigingen als zodanig openbaar zijn, dat het aan de machtigingshouders toegekende frequentiespectrum is af te leiden uit het – openbare – frequentieregister en dat de tarieven in de Regeling Telecommunicatievoorzieningen staan. De minister heeft dat niet betwist. ,,Dat, waarvoor en hoeveel door het Land aan de machtigingshouders in rekening wordt gebracht is daarom al openbaar.”

Openbaarmaking van de desbetreffende facturen voegt daaraan niet meer toe dan dat inzichtelijk wordt ‘of door de minister daadwerkelijk de wettelijke vergoedingen bij de betrokken telecomondernemingen in rekening worden gebracht’.

Dit gegeven is naar het oordeel van het Hof, anders dan het gerecht heeft overwogen, geen informatie waardoor de concurrentiepositie van de machtigingshouders wordt aangetast.

Dat betekent dat de minister zich ten onrechte op het standpunt had gesteld dat openbaarmaking van de niet-geanonimiseerde facturen onevenredig nadeel voor de betrokken machtigingshouders oplevert.

Bron: Antilliaans Dagblad van 14 juli 2021