Ingezonden | Privacy versus verdriet

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Deze dagen wordt de term privacy veel gebruikt om een persoonlijke keuze te rechtvaardigen. Het virus maakt echter geen onderscheid en ramt er gewoon op los. Denk ook eens aan het verdriet van de slachtoffers en hun familie.

Albert Comenencia,

Curaçao