AntilliaansDagblad | ‘MEP klaar voor Wever-Croes II’

Oranjestad – Naast verkiezingswinnaar MEP en de tweede partij, de AVP, zullen Raiz, MAS en Accion21 het parlement ingaan. De verkiezingsuitslag laat zien dat de bevolking een nieuwe coalitie wil; de twee vorige regeringspartijen – POR en RED – keren niet terug in het parlement.

Het Hoofdstembureau gaf vrijdagavond rond 22.30 uur de eerste prognose, waarbij MEP 9 zetels had en AVP 7. Verrassend was op dat moment de opmars van de drie kleine partijen, waaronder nieuwkomer Accion21. Iets voor middernacht veranderde de prognose heel even, de gele en groene partij hadden op dat moment ieder 8 zetels.

Maar bij elk nieuw binnenkomend resultaat van een stembureau bleek dat MEP ten opzichte van AVP in stemmen uitliep. ‘s Nachts om 2.00 uur was de voorlopige verkiezingsuitslag duidelijk: MEP wint 9 zetels met 20.701 stemmen; AVP haalt 7 zetels met 18.348 stemmen; Raiz krijgt 2 zetels in het parlement, dankzij 5.481 stemmen; MAS krijgt 2 zetels, met 4.681 stemmen; en Accion21 haalt 1 zetel met 3.401 stemmen.

Na een drukke verkiezingsdag vrijdag, waarin het straatbeeld werd gedomineerd door groene en gele voertuigen, was het vrijdagavond stil op straat. De verkiezingen waren op TeleAruba live te volgen met diverse verslaggevers op locatie.

- Advertentie -

Via een Whatsappnummer konden mensen video’s en foto’s doorsturen om te laten zien hoe ze de verkiezingsavond beleven. In de uitzending werd regelmatig overgeschakeld naar deze beelden, om te laten zien wat de sfeer in de diverse buurten was.

De verkiezingswebsites van de overheid – in drie talen – brachten de uitslagen van elk stembureau vrijwel direct en de informatie was in goede grafieken live te volgen.

Na de derde prognose veranderde de zetelverdeling niet meer. Van de 72 stembureaus was stembureau #29 (Fatima Collega) als laatste met de resultaten. Het feest bij het partijhuis van MEP in St. Cruz was toen al in volle gang. De aanhangers stonden daar op hun partijleider te wachten tot Evelyn Wever-Croes haar overwinningstoespraak zou houden. Dat deed ze rond 3.00 uur ‘s nachts.

,,We feliciteren onszelf met een goede campagne en met voorbeeldige verkiezingen. We vechten voor integriteit en de burger herkent dat. MEP is de grootste partij, daar ben ik trots op. We hebben zware maatregelen moeten nemen door de pandemie, we zijn de kiezers dankbaar voor deze steun. MEP is klaar voor kabinet Wever-Croes II.”

Eerder op de avond sprak een verslaggever van TeleAruba met partijleider Mike Eman.

,,We staan hier als grote partij en we zijn begonnen aan de opmars om weer de grootste partij te worden. We willen het land dienen en die missie verandert niet.” Eman zei dat zijn partij veel uitdagingen heeft gehad en de komende tijd een belangrijke rol heeft.

,,AVP heeft veel jonge nieuwe mensen. We gaan kijken wat de AVP voor het land kan doen op basis van de uitslag.” Hij gaf aan dat AVP eerst intern de uitslag gaat evalueren en deelname aan een coalitie niet uitsluit. Eman kwam op voor teleurgestelde kiezers die meer dan 8 zetels hadden verwacht. ,,Ze voelen zich verlaten. Mensen hebben schade ondervonden van de afgelopen jaren, daar verandert de uitslag niets aan. We bevinden zich nog steeds in een gepolariseerde samenleving.”

Partijleider Marisol Lopez-Tromp (MAS) reageerde ook in de uitzending van TeleAruba. ,,Ik heb corruptie aan de kaak gesteld”, verwijzend naar de periode dat ze minister was in het eerste kabinet Wever-Croes. Dat leidde tot haar ontslag.

,,Daarna heb ik de partij MAS opnieuw gelanceerd en ik werd partijleider. We hadden twee maanden de tijd om ons programma te maken. Het volk ziet dat ze ons kan vertrouwen. We hadden geen geld voor materialen om campagne te voeren. Alles wat je ziet, is bijeengebracht door de kandidaten zelf. Het is hun eigen geld.”

Lopez-Tromp zei dat, als de uitslag definitief is, ze gaat kijken naar de formatie en met wie MAS kan samenwerken. ,,Je moet weten wie je kandidaten zijn, zij moeten in staat zijn om zich voor Aruba in te zetten.”

Voor de grootste kleine partij, Raiz, was het een verkiezingsavond met een dubbel gevoel. Naast blijdschap over de winst, is partijleider Ursell Arends in de rouw vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder. Geoffrey Wever, de tweede man op de lijst van Raiz, reageerde daarom namens Arends. ,,We zijn heel trots op de bereikte 2 zetels in het parlement. We beloven de kiezer dat ze een ‘betrouwbare volksvertegenwoordiger zullen zijn’.

Partijleider Miguel Mansur van de nieuwe partij Accion21 hoopt op eenheid tussen de drie kleine partijen. ,,Het volk heeft laten zien dat ze de kleine partijen wil. Voordat we met de grote partijen gaan praten, hoop ik eerst met Marisol Lopez-Tromp en Ursell Arends in gesprek te gaan.”

Bron: Antilliaans Dagblad