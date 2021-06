AntilliaansDagblad | Weer meer versoepelingen op Bonaire

Kralendijk – Sinds afgelopen vrijdag is op Bonaire risiconiveau 1 van kracht. Zo maakte gezaghebber Edison Rijna tijdens een persconferentie bekend. Het nieuwe risiconiveau geldt tot en met 22 juli 2021.=

Hoewel dit betekent dat er weer veel mogelijk is, blijft het volgens de gezaghebber noodzakelijk om afstand te houden en waakzaam te blijven. De coronacijfers op het eiland zijn volgens Rijna positief. ,,Zo nu en dan is er een kleine uitbraak, voornamelijk onder jongeren of onder volwassenen die niet gevaccineerd zijn.

Tot nu toe zijn de cijfers stabiel en ze blijven laag. Het is belangrijk dat er heel weinig ernstig zieke mensen zijn en dat er geen mensen door Covid-19 in het ziekenhuis liggen. Daarom versoepelen wij de maatregelen en kunnen wij van risiconiveau 2 naar risiconiveau 1 gaan. Natuurlijk blijven we de situatie monitoren om te kijken of het noodzakelijk is om de maatregelen aan te passen”, aldus Rijna.

Er zijn twee regels die nog steeds van kracht blijven: Horecaondernemingen moeten om middernacht sluiten en het is niet toegestaan om in binnenruimtes te dansen. Deze regels blijven van kracht omdat volgens de overheid op deze plekken het risico dat mensen het virus overdragen groter is.

De voorwaarden om naar Bonaire te reizen gaan ook veranderen. Er gaat meer onderscheid gemaakt worden tussen passagiers die volledig gevaccineerd zijn en passagiers die niet gevaccineerd zijn. Over het algemeen zullen personen die niet gevaccineerd zijn, meer moeten testen. Er zal ook onderscheid worden gemaakt tussen verschillende risiconiveaus voor landen.

Het aantal gevallen van Covid-19 is in de Verenigde Staten en Nederland zover gedaald dat zij waarschijnlijk binnenkort laagrisicolanden worden. Dit betekent dat volledig gevaccineerde passagiers uit deze landen vanaf begin juli 2021 zich niet hoeven te laten testen om naar Bonaire te reizen. Niet-gevaccineerde passagiers uit deze landen moeten zich dan nog wel laten testen.

De verplichte quarantaine voor hoogrisicolanden wordt afgeschaft. Bij aankomst hoeven passagiers uit deze landen niet meer in quarantaine. Ze moeten zich wel voor vertrek laten testen en er wordt ook aan hen gevraagd om zich op de vijfde dag na aankomst te laten testen.

Voor inwoners van Bonaire die niet gevaccineerd zijn en die naar Aruba of Curaçao willen reizen, komen er meer mogelijkheden. Zo kan een niet-gevaccineerde inwoner naar Curaçao reizen en, als hij op Bonaire is getest, kan deze persoon binnen 72 uur terugkeren zonder zich opnieuw te laten testen.

Deze wijzigingen gaan begin juli in maar de precieze datum is volgens de gezaghebber nog niet bekend. ,, Dit hangt af van de besluitvorming in Den Haag. We zullen jullie hierover zo snel mogelijk informeren.” Het is nog zo dat kinderen van 13 jaar en ouder zich moeten laten testen om naar Bonaire te reizen. Deze leeftijdsgrens verandert begin juli. Vanaf dan moeten kinderen van 12 jaar en ouder zich laten testen om naar Bonaire te reizen. Dit komt omdat de Nederlandse en Europese regels hierover veranderd zijn.

Er wordt volgens Rijna hard aan gewerkt om gegevens van gevaccineerde personen op Bonaire te verbinden aan het Nederlandse Digitale Corona Certificaat (DCC).

,,Wij hopen u binnenkort meer hierover te kunnen vertellen. Voorlopig kunnen inwoners van Bonaire de originele vaccinatiekaart gebruiken bij het reizen als bewijs dat de persoon gevaccineerd is.”

Bron: Antilliaans Dagblad