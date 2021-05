AntilliaansDagblad | Meer versoepelingen in aantocht

Willemstad – Vandaag zal demissionair premier Eugene Rhuggenaath (PAR) nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigen. Het gaat dan onder andere om het tijdstip van de avondklok en strandbezoek.

Dat heeft de overheid gisteren laten weten via een persbericht. De beslissing om meer toe te laten, gebeurt op basis van ‘een afweging van alle argumenten’. Niet alleen de ‘toke de keda’ en strandbezoek worden geëvalueerd, maar ook het openen van casino’s, bioscopen en attracties.

Uitgangspunt is dat de versoepelingen verantwoord en veilig zijn. Nu Nederlanders weer op vakantie mogen naar Curaçao, wil de regering er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de economie van het eiland daar zo veel mogelijk profijt van heeft.

,,Met wat geduld, lukt het ons om op verantwoorde wijze alle maatregelen te versoepelen”, aldus het persbericht.

Dat geduld konden veel mensen het afgelopen weekeinde niet meer opbrengen. Op verschillende stranden was het ook na negen uur in de ochtend nog gezellig druk. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer zegt dat de politie zich coulant heeft opgesteld. Alleen op Bándabou werd in enkele gevallen ingegrepen als het echt uit de hand liep.

,,Bijvoorbeeld omdat er mensen waren met een barbecue”, zegt Zwerwer. De politiewoordvoerder zegt dat de ministeriële beschikking die sinds 11 mei van kracht ging met de laatste aanpassingen, ‘heel duidelijk is’.

,,Zwemmen in de zee mag ’s ochtends tussen 4.30 en 9.00 uur en aan het einde van de dag tussen 16.30 en 18.30 uur.”

Toch ontstond er de afgelopen week wat verwarring na het afschaffen van de plachi di dia, waardoor iedereen weer elke dag de weg op mocht. Hier en daar besloten mensen ook buiten de vastgestelde tijden naar de baai te gaan.

Maar nadat zelfs de toeristische branchevereniging Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) vrijdagavond in een persbericht liet weten dat ‘de stranden weer de hele dag open waren voor publiek’, was het hek van de dam. Zaterdag probeerde de overheid de schade te herstellen met de mededeling dat het bericht van Chata niet klopte, ‘inkorekto’, en verwees daarbij naar het betreffende artikel in de ministeriële regeling.

Een dag later volgt een verklaring van Chata-voorzitter Hans Slier, die namens de vereniging excuses aanbiedt voor de ontstane verwarring. Slier zegt dat de kwestie ‘opnieuw besproken is’ en dat Chata van de overheid ‘de belofte heeft dat snel een aankondiging volgt voor versoepeling van het strandbezoek’. In de verklaring legt Slier uit dat Chata het oordeel van twee juristen heeft gevolgd.

De openbare stranden zouden ook tussen 9.00 uur en 16.30 uur toegankelijk moeten zijn voor het publiek, onder voorwaarde dat bezoekers dan niet zwemmen of sporten en zich houden aan de basisregels van afstand houden, hygiëne en vermijden van drukte. Dit standpunt werd voorgelegd aan de overheid met het dringende verzoek om voor zaterdag te reageren, in verband met het afkondigen van code geel door Nederland.

,,Curaçao zou het enige land zijn met gesloten stranden en de verplichting van een antigeentest de derde dag na aankomst. Dat zou tot gevolg hebben dat veel toeristen voor een andere bestemming zouden kiezen.”

Als een reactie van de overheid uitblijft, besluit Chata in een persbericht naar buiten te brengen ‘wat is toegestaan puur op basis van de wetgeving’.

Bron: Antilliaans Dagblad