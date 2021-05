AntilliaansDagblad | HOH: investeren in coronapreventie

Oranjestad – Het Horacio Oduber Hospital (HOH) vindt dat er veel meer aan preventie tegen de verspreiding van Covid-19 moet worden gedaan.

Dat advies komt na analyse van de gegevens van coronapatiënten en de vergelijking met gegevens uit Nederland en uit de Verenigde Staten.

Deze conclusie is gedeeld met een delegatie van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat op werkbezoek was. De delegatie van VWS werd donderdag ontvangen door de Raad van Bestuur, specialisten, het beleidsteam en andere zorgvertegenwoordigers.

De manier waarop het HOH omgaat met de Covid-19-crisis, steun vanuit de regio, financiën en de zorg zelf stonden tijdens het werkbezoek centraal. Behalve presentaties bezocht de delegatie ook verschillende afdelingen. Zoals de intensive care en de afdeling B3 waar coronapatiënten worden verpleegd. De rondleiding ging ook naar de afdeling B5, die straks de nieuwe intensive care wordt.

Investeren in preventie betekent dat er geld moet zijn en personeel. Het HOH wil veel meer investeren in opleidingen en de kennis vergroten onder het lokale personeel, legde HOH-directeur Jacco Vroegop aan VWS uit.

De regionale samenwerking werd besproken. Specialisten vertelden over hun werk in het ziekenhuis en wat hun inzet in de regio is. Voor het HOH is de regionale samenwerking belangrijk, om patiënten te kunnen uitwisselen.

Tijdens het werkbezoek van VWS werd ook gesproken over de gevolgen van de bezuinigingen in de medische zorg, zowel op de korte als lange termijn.

Nederland heeft het HOH vorig jaar geholpen door apparatuur voor de intensive care te sturen, net als materialen en personeel. Zo hielp Nederland Aruba om door de coronacrisis heen te komen.

Bron: Antilliaans Dagblad