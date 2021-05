AntilliaansDagblad | Meer dan 80.000 registraties vaccin

Willemstad – Het aantal mensen dat zich heeft geregistreerd voor een eerste en tweede vaccinatie is de 80.000 gepasseerd. Dat betekent dat bijna de helft van de bevolking bereid is gevonden zich te laten vaccineren.

Gisteravond stonden er 80.153 personen geregistreerd. Daarvan hadden er 76.490 een eerste dosis van het vaccin gekregen en 31.712 ook al de tweede prik. Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stonden er op 1 januari 2020, 156.223 mensen ingeschreven in het bevolkingsregister. Daarvan was 81,4 procent (127.165) 25 jaar of ouder.

Daarnaast is er nog de groep ongedocumenteerden, waarvan onbekend is om hoeveel mensen het precies gaat. De schattingen lopen uiteen van 4.000 tot 15.000.

Met het vaccin zijn mensen beschermd tegen het coronavirus; de kans op besmetting is kleiner en wie besmet is wordt niet ernstig ziek. Vaccineren in combinatie met de voorzorgsmaatregelen heeft er op Curaçao voor gezorgd dat de explosie van besmettingen en ziekenhuisopnames eind maart en begin april, weer onder controle is. Van de 636 testresultaten waren er gisteren zes positief. Dertien mensen konden uit thuisisolatie en werden genezen of virusvrij verklaard.

Het aantal actieve gevallen daalde naar 195. In Curaçao Medical Center (CMC) liggen nog wel 38 patiënten met Covid-19, van wie 24 met intensieve zorg. De normale ic-capaciteit van CMC is 9 bedden met de mogelijkheid om op te schalen naar 16.

In het ziekenhuis op Aruba liggen geen covidpatiënten meer uit Curaçao. Drie dagen op rij zijn er geen covidpatiënten overleden op Curaçao en bleef het totaal op 113 slachtoffers ten gevolge van een coronabesmetting.

Pfizer voor 16-18 jaar met risico

Jongens en meisjes in de leeftijd van zestien, zeventien en achttien jaar met een medisch hoog risico, kunnen op korte termijn het vaccin van BioNTech/Pfizer toegediend krijgen.

Dat bevestigt huisarts Jerry Semper, medisch coördinator van de vaccinatiecampagne op Curaçao. Eerder werd al bekend dat het vaccin van Pfizer, na goedkeuring door de autoriteiten, wereldwijd mag worden toegediend aan kinderen van zestien tot en met achttien jaar. Semper:

,,Vanwege de schaarste heeft Nederland besloten om te beginnen met kinderen met een verhoogd medisch risico.” Vanaf wanneer precies dat op Curaçao gaat gebeuren, is afhankelijk van de hoeveelheid Pfizer-vaccins die nog op voorraad zijn en van het aantal kinderen dat in de risicogroep valt. Maandag worden de laatste prikken met Pfizer gezet bij mensen ouder dan achttien jaar. Daarna gaat de campagne voor 18-plussers verder met alleen vaccins van Moderna. Semper: ,,We kunnen dan nagaan hoeveel vaccins van Pfizer we nog over hebben.”

Samen met de kinderartsen op het eiland zal worden bepaald hoeveel kinderen in aanmerking komen om met het Pfizer-vaccin gevaccineerd te worden. Volgens de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat het om jongeren met een ernstig aangetast immuunsysteem, een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, het syndroom van Down of ernstig overgewicht (morbide obesitas).

Semper hoopt dat de groep niet al te groot is, zodat direct kan worden begonnen met inenten van deze jongeren. ,,Mogelijk kan dat dan al vanaf volgende week.”

Bron: Antilliaans Dagblad