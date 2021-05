AntilliaansDagblad | Kluivert tijdelijk bondscoach

Willemstad – Patrick Kluivert vervangt tijdelijk Guus Hiddink als bondscoach van de Curaçaose voetbalselectie. Hiddink is herstellende van Covid-19 en niet fit genoeg om de selectie te leiden tijdens de komende interlandperiode.

Dat laat Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) weten via een persbericht. De 74-jarige Hiddink heeft zelf contact opgenomen met Kluivert en gevraagd om voor hem in te vallen tijdens zijn herstel van de coronaziekte. Kluivert staat tot 1 juli onder contract bij de Spaanse hoofdklasser FC Barcelona, maar heeft volgens voetbalbond FFK toestemming gekregen van clubvoorzitter Joan Laporta om de Curaçaose selectie de komende wedstrijden bij te staan als hoofdtrainer. Dat heeft te maken met ‘de goede band’ die Laporta heeft met Hiddink en Kluivert.

Met Kluivert is er een stand-in gevonden die het voetbal in de regio kent, maar ook de spelers van de Curaçaose selectie. ,,Kluivert was in de periode 2015-2016 bondscoach van het nationale elftal en heeft een warme band met het eiland”, aldus FFK. Het wegvallen van Hiddink gebeurt net in een cruciale periode voor het Curaçaose voetbalteam. Begin juni wordt de voorronde van het kwalificatietoernooi voor het WK 2022 in Qatar vervolgd.

Curaçao staat na twee partijen op kop in groep C. Op 5 juni speelt Curaçao uit tegen de Britse Maagdeneilanden en op 8 juni thuis tegen Guatemala. Vooral die tweede partij moet het Curaçaose team flink aan de bak, want Guatemala won ook beide partijen en staat met een minder doelsaldo op de tweede plek in groep C.

Als Curaçao ook de wedstrijden op 5 en 8 juni wint, volgt meteen daarop de tweede ronde van de kwalificatiewedstrijden. Dan speelt Curaçao op 12 en 15 juni tegen de winnaar van groep D. In die groep staan de Dominicaanse Republiek en Panama met twee gewonnen wedstrijden respectievelijk op de eerste en tweede plaats.

Bron: Antilliaans Dagblad