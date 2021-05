Ingezonden | Respect!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Els Schreurs aan het woord.

Wordt er slechts 1 keer per jaar aandacht besteed aan het slavenmonument? Vele mensen lopen er dagelijks voorbij en denken terug aan de historie. Anderen gebruiken het monument jammer genoeg als gymtoestel.

Alles was mooi opgeknapt: Parke lucha pa libertat.

Nu groeien er planten/onkruid en zelfs een palmboom, die het mooie pad en monument ontwrichten als er niets gedaan wordt. Er kan ook een prullenbak geplaatst worden, zoals op meerdere locaties.

Zodat de mensen, die toch iets weg moeten gooien, het niet in hun hoofd halen dit op de grond te doen.

Els Schreurs,

Curaçao