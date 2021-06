AntilliaansDagblad | Covidcertificaat voor Cariben

Den Haag – Inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen net als Europese Nederlanders een Europees Digitaal Corona Certificaat.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in zijn update over Covid-19 aan de Tweede Kamer. Met het certificaat kunnen inwoners van de Europese Unie vanaf juli bewijzen dat zij zijn gevaccineerd of kortgeleden negatief zijn getest op corona. Daarmee moet reizen binnen Europa gemakkelijker worden.

Er moeten nog wel enkele problemen worden opgelost voor de inwoners van de Caribische eilanden. Het belangrijkste probleem is dat de meesten van hen geen Burgerservicenummer (BSN) hebben. Voor Europese Nederlanders zal het certificaat geregeld worden via de DigiD, de digitale toegang tot overheidsdiensten. Zonder BSN is dat niet mogelijk. De Jonge is met de regeringen en eilandbesturen in gesprek over een alternatieve route.

- Advertentie -

,,De Europese verordening voor het EU Digitaal Covid Certificaat geldt ook voor overzeese gebieden en daarom ook voor de CAS-landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten, red.). Dat betekent dat zij kunnen aansluiten op het systeem dat de EU bouwt om vaccinatie-, test en herstelbewijzen te authentiseren en verifiëren (zodat men elkaars QR-code kan lezen)”, aldus de minister. In de gesprekken wordt ook gekeken naar aansluiting bij de systemen in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.

Staatssecretaris Paul Blokhuis zegt in antwoorden op vragen van D66 dat het streven is dat het Europese certificaat op de eilanden net als in Nederland op 21 juni beschikbaar is. Hij bevestigt dat met het certificaat ook gereisd kan worden tussen Europese overzeese gebieden en de landen onderling.

De Jonge meldt aan de Kamer ook de positieve ontwikkelingen door de dalende besmettingscijfers op de eilanden, met uitzondering van Sint Maarten. ,,Met het ziekenhuis op Sint Maarten zijn afspraken gemaakt over opschaling van de ic-capaciteit wanneer dit nodig is.”

De Jonge herhaalt eerder geuite zorgen over de vaccinatiebereidheid op Sint Maarten en Sint Eustatius. Er zijn gesprekken geweest met opinieleiders, waaronder kerkelijke leiders.

,,Gezamenlijk wordt momenteel gekeken naar manieren om de vaccinatiegraad verder te kunnen ophogen.” Verder wordt er op alle eilanden ingezet op verdere vaccinatie van lastig te bereiken inwoners, inclusief ongedocumenteerden, onder andere door de wijken in te gaan.

Bron: Antilliaans Dagblad