AntilliaansDagblad | BC Bonaire verwacht snelle opleving van de economie

Kralendijk – Het bestuurscollege (BC) van Bonaire voorziet positieve ontwikkelingen voor de economie van het eiland nadat het reisadvies naar code geel is gegaan en nadat in de Tweede Kamer op 28 april een amendement is ingediend om de afname van de antigeentest ook bij aankomst op Flamingo Airport mogelijk te maken.

Het amendement werd door de meerderheid in de Tweede Kamer gesteund en zal naar verwachting uiterlijk 1 juni in werking treden.

Bonaire lijkt momenteel de gevallen van Covid-19 onder controle te hebben. Gisteren waren er voor het eerst sinds lange tijd geen nieuwe besmettingen te melden en het totaalaantal actieve gevallen bedraagt 19. Een andere positieve factor is volgens het BC dat Bonaire een van de eilanden in de regio is met een hoog percentage personen die tegen het coronavirus is gevaccineerd. Van de inwoners van 18 jaar en ouder heeft ruim 70 procent minimaal de eerste prik gehad en ruim 50 procent heeft ook de tweede coronaprik al gekregen.

Het eilandbestuur is naar eigen zeggen de afgelopen maanden steeds in gesprek geweest met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ,, Dit heeft positieve resultaten opgeleverd. Eerder wilden vliegtuigmaatschappijen uit de Verenigde Staten (VS) de vluchten naar Bonaire niet opstarten omdat het inreisbeleid volgens hen te complex was.

Het resultaat van de intensieve gesprekken met VWS is dat de antigeentest ook bij aankomst op Bonaire mogelijk wordt.” Dit besluit brengt volgens BC uiterst positieve ontwikkelingen met zich mee voor de toerismesector, de algemene economie en de werkgelegenheid. Zowel Delta Air Lines als American Airlines hebben inmiddels aangekondigd vanaf 5 juni weer op Bonaire te gaan vliegen.

Omdat vanaf 19 mei code geel geldt voor Bonaire, verwacht de overheid ook een toename van reizigers die met de KLM of TUI uit Europa komen.

Passagiers kunnen weer een reisverzekering afsluiten met coviddekking en wanneer ze terugvliegen naar Nederland hoeft er geen NAAT/PCR-test en/of antigeentest te worden afgenomen. Ook vervalt voor hen het quarantaine-advies. Bonaire eist vooralsnog wel een negatief testresultaat bij aankomst van passagiers op het eiland als zij uit een hoogrisicogebied komen, zoals Nederland en de VS. Er zijn volgens de overheid besprekingen gaande om in de nabije toekomst uitzonderingen te kunnen maken voor volledig gevaccineerden.

Tourism Corporation Bonaire (TCB) zegt blij te zijn met het nieuws. ,,We kunnen weer doorgaan met marketingcampagnes, niet alleen op de Europese markt, maar nu ook op de Amerikaanse markt. In de maanden mei en juni zullen verschillende influencers Bonaire bezoeken, waardoor ons eiland in de schijnwerpers wordt gezet”, aldus Marjolein Oleana, businessmanager TCB.

