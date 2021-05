AD | Topdrukte bij reisorganisaties: ‘Griekenland en Curaçao zijn onze uitschieters’

Sanne Meijer | Algemeen Dagblad

Dat we vanaf vandaag weer in het vliegtuig mogen springen naar een aantal bestemmingen, hebben reisorganisaties geweten. De telefoon staat roodgloeiend. ,,Alles wijst erop dat vandaag een topdag wordt”, reageert een woordvoerster van Corendon.

,,Het begon al vanochtend vroeg. Er wordt lekker doorgeboekt. Sinds ons callcenter vandaag geopend is hebben ze het daar super druk.” De afgelopen dagen merkte Corendon al dat het aantal boekingen flink toenam. ,,Vanwege de persconferentie over onder meer het versoepelde reisadvies, kregen we het al drukker afgelopen week.” Corendon noemt het opvallend dat er veel nieuwe boekingen binnenkomen. ,,We zien dat er weinig geboekt wordt met bestaande vouchers”, zegt ze. ,,Mensen boeken echt nieuwe reizen.”

Voor alle bestemmingen die op geel zijn gezet worden veel reizen geboekt, maar bij Corendon zijn Griekenland en Curaçao het meest populair. ,,Dat zijn echt de uitschieters bij ons”, zegt de woordvoerster. ,,De meeste boekingen zien we binnenkomen voor de zomerperiode, met juli als meest populaire maand. Hiervoor waren reizigers nog wat voorzichtiger en boekten ze vooral voor augustus, zodat de kans groter was dat er meer open zou zijn.

