Luchtvaartnieuws | ‘Schiphol ‘exporteert’ Britse coronavariant naar Mexico’

Jouri Bakker & Doron Sajet

SCHIPHOL – In Mexico is een eerste geval van de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. De mutatie is volgens de Mexicaanse krant El Financiero meegenomen door een reiziger die van Schiphol via Mexico-Stad naar de plaats Matamoros is gevlogen.

Het virus werd bij de reiziger opgemerkt nadat hij een verplichte coronatest moest doen van het bedrijf waar hij voor werkt. Iedere werknemer die internationale dienstreizen maakt moet van het bedrijf zo’n test bij terugkomst in Mexico laten doen. Volgens de krant zou hij tijdens de vliegreis eind december van Amsterdam naar Mexico geen symptomen hebben gehad die op een coronabesmetting duiden.

Beademing

De reiziger is na een ziekenhuisopname naar huis gestuurd om in quarantaine te gaan, maar is opnieuw opgenomen en aan de beademing geplaatst. Voor zover bekend is bij geen van zijn medepassagiers het coronavirus vastgesteld.

De Britse variant is een mutatie van het coronavirus en is besmettelijker dan de oude variant. In Nederland zijn nu tientallen mensen met de nieuwe variant besmet. Bijna alle reizigers die op Schiphol Nederland willen binnenkomen, moeten een negatieve testuitslag bij zich hebben. Die verplichting geldt voor kinderen onder de 13 en passagiers uit zogenaamde veilige landen. Voor passagiers op vluchten naar Mexico geldt die verplichting niet.

Dit artikel is afkomstig van mediapartner NH Nieuws.

Bron: Luchtvaartnieuws