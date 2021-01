LC | Rojer niet naar Australian Open door aanstaand vaderschap

Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer doet volgende maand niet mee aan de Australian Open. De mondiale nummer 24 in het dubbelspel heeft ervoor gekozen om thuis te blijven, omdat zijn partner ieder moment kan bevallen.

“Ik wordt heel snel vader en heb kort voor de deadline besloten niet naar Melbourne af te reizen”, aldus de 39-jarige Rojer, speler van het Nederlands Daviscupteam. De van Curaçao afkomstige dubbelspecialist won in zijn loopbaan twee grandslamtoernooien; in 2015 Wimbledon en in 2017 de US Open.

Rojer maakte onlangs een einde aan de samenwerking met de Roemeen Horia Tecau. Hij vervolgt zijn loopbaan aan de zijde van de Braziliaan Marcelo Melo.

De Australian Open begint op maandag 8 februari.

Bron: Leeuwarder Courant