LD | Bronnen: VS laten bondgenoot Maduro vrij in ruil voor Amerikanen

Oud-president Desi Bouterse is definitief veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Het Hof van Justitie in Suriname heeft de oud-president van het land in hoger beroep veroordeeld.

Bouterse (78) zelf was niet bij de uitspraak aanwezig.

Ook tegen vier medeverdachten heeft het hof een definitief vonnis geveld. Ex-militairen Ernst Geffery, Iwan Dijksteel, Benny Brondensten en Stephanus Dendoe zijn veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Ook zij waren net als Bouterse niet aanwezig bij de uitspraak. Het hof acht de vier medeschuldig aan het plegen van de moorden.

Geen onmiddellijke gevangenneming

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep twintig jaar cel geëist tegen Bouterse, expliciet werd daar een bevel tot onmiddellijke gevangenneming van de oud-president bij geëist. Bij de twee eerdere veroordelingen was die eis er niet.

Het hof heeft vandaag geen bevel tot onmiddellijke gevangenneming gelast. Het hof vindt dat justitie dat verzoek onvoldoende heeft onderbouwd. Tegelijkertijd zegt het hof dat het vonnis de “in gevangenneming al in zich draagt”. Dat betekent niet dat Bouterse niet de cel in moet, maar dat het aan het Surinaamse OM is om invulling te gaan geven aan het vonnis. Hoe en wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

Gratieverzoek

Desi Bouterse heeft de mogelijkheid om een gratieverzoek in te dienen bij de president. Dat betekent dat zijn straf daarmee eventueel kwijtgescholden kan worden. Dit verzoek dient hij binnen acht dagen in te dienen. Indien hij dat verzoek doet, wordt de uitvoering van het vonnis opgeschort tot de president er een besluit over heeft genomen.

President Santokhi moet bij een gratieverzoek advies inwinnen bij het Hof van Justitie, dat vandaag uitspraak heeft gedaan. Als Bouterse een verzoek doet, heeft de president de ruimte om zelf te bepalen hoelang hij de tijd neemt voor een besluit.

Het jarenlange proces van de Decembermoorden draait om de moord op vijftien politieke tegenstanders van het regime van Bouterse. In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden journalisten, vakbondsleiders en advocaten doodgeschoten in Fort Zeelandia.

Definitief

In 2019 werd Bouterse door de krijgsraad al veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij nooit bij het proces aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Na die veroordeling tekende Bouterse verzet aan en belandde de zaak opnieuw bij de krijgsraad. Die kwam in 2021 tot dezelfde straf. Tegen de uitspraak van het hof vandaag kan Bouterse niet meer in beroep.

Advocaat Gerard Spong was nauw betrokken bij het onderzoek naar de moorden en is tevreden met de uitspraak:

Bron: NOS