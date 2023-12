ParadiseFM | Venezolaanse president prijst relatie met ABC-eilanden

Gedeeltelijke doorstart Leven voor 1,7 miljard; CBCS draagt gedurende 50 jaar 15 miljoen bij



Willemstad – Over de financiële oplossing van Ennia Caribe Leven hebben de Landen Curaçao en Sint Maarten en de Centrale Bank CBCS een hoofdlijnenakkoord bereikt.

De huidige regeringen schuiven de rekening nog wel even vooruit.

,,Vanaf 2027 zal het Land Curaçao dertig jaar lang 30 miljoen gulden storten in een resolutiefonds”, zegt Financiënminister Javier Silvania (MFK) in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Voor het Land Sint Maarten is dit 2,3 miljoen per jaar.

Daarnaast zal de CBCS gedurende 50 jaar – een halve eeuw – 15 miljoen in het fonds inbrengen. ,,De Centrale Bank zal de toezichtkosten volledig doorberekenen aan de onder toezicht staande financiële instellingen”, aldus de bewindsman, waardoor ook banken, andere verzekeraars en pensioenfondsen indirect zullen meebetalen.

Dit komt neer op de volgende bedragen: Curaçao 900 miljoen gulden, Sint Maarten bijna 70 miljoen (dit is conform de verdeelsleutel van het aantal Ennia Leven-polishouders op Curaçao en Sint Maarten) en de CBCS 750 miljoen (aan toekomstige dividenden). Bij elkaar 1,7 miljard.

Daarvoor zal niet gekort worden op de pensioenrechten van de circa 30.000 verzekerden en zal een doorstart plaatsvinden wat betreft de polishouders die er ná de noodregeling van juli 2018 bij zijn gekomen; immers, deze waren gegarandeerd door de CBCS. In verband met de noodregeling nam de Centrale Bank namelijk het bestuur over van het verzekeringsbedrijf dat eigendom is van de Amerikaan Hushang Ansary, die ondanks veroordelingen weigert het solvabiliteitstekort aan te zuiveren.

Ook de CBCS maakt melding van ‘een akkoord tussen partijen over de resolutie van Ennia’, verwijzend naar een plan dat de afgelopen weken samen met de regeringen van Curaçao en Sint Maarten is uitgewerkt. De Centrale Bank spreekt van een hoofdlijnenakkoord ‘op technisch niveau’ over een oplossing voor de Ennia-groep ‘waarbij er geen korting hoeft plaats te vinden op de polissen van Ennia Caribe Leven (ECL)’.

,,Op basis van het hoofdlijnenakkoord zal een gedeeltelijke doorstart plaatsvinden van ECL. Met deze oplossing wordt de continuïteit van de dienstverlening van de Ennia- groep gewaarborgd, ook wat betreft de levensverzekeraar”, aldus de CBCS.

De implementatie van deze oplossing ‘is nog onderworpen aan de benodigde goedkeuringen’ zoals voorgeschreven door de toepasselijke wet- en regelgeving van Curaçao en Sint Maarten, voegt de Centrale Bank eraan toe. Het gaat dan om de Raad van Ministers (gisteren gebeurd) maar óók de Staten, terwijl tevens het College financieel toezicht (Cft) en de Nederlandse regering (de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties) er naar verwachting kritisch naar kijken – al is het maar in verband met de hoogte van de rente op de covidleningen van 911 miljoen.

De CBCS zal naar eigen zeggen ‘alle belanghebbenden van Ennia zo goed mogelijk informeren’ over de voortgang en de implementatie van deze oplossing. Gedurende dat proces zal de CBCS blijven waken voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de Ennia-groep, waaronder de polishouders.

Een oplossing van 1,7 miljard, plus naar verluidt een overheidsgarantie van een half miljard voor een kredietfaciliteit op momenten dat er veel meer kapitaal vereist is dan partijen bij elkaar brengen om aan de uitkeringen van pensioenverzekerden te voldoen, is een dure oplossing.

Nederland stelde eerder 1,2 miljard en later bijna 1,3 miljard gulden beschikbaar voor een volledige doorstart van ECL, maar de ‘Ennia-lening’ werd door het kabinet-Pisas (MFK/PNP) afgewezen omdat daarmee de overheidsfinanciën ‘op slot’ zouden gaan; er zou wegens overschrijding van in de Rijkswet financieel toezicht (Rft) vastgelegde normen geen ruimte overblijven voor andere investeringen in publieke voorzieningen. Daarom koos de Curaçaose regering een eigen oplossing, die aanvankelijk alleen een gecontroleerde afwikkeling inhield. Nu wordt gekozen voor een combi, met – opvallend – nu wél een zeer forse CBCS-bijdrage.

Overigens stelt minister Silvania dat van de 30 miljoen die de overheid in het fonds stort, er via belastingen en premies 16,5 miljoen terugkomt (uitgesmeerd over dertig jaar is dat bijna 500 miljoen). Dat is mogelijk het geval bij een Ennia in de huidige vorm en (personele) omvang, maar bij een afgeslankte Ennia Leven lijkt dit niet waarschijnlijk.

Bron: Antilliaans Dagblad