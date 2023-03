NTR | Parlementslid Brison verdachte in corruptiezaak Sint-Maarten, premier ‘erg blij’ met vrijlating

Parlementslid Rolando Brison (United People’s Party) wordt op Sint-Maarten verdacht van corruptie. Zelf ontkent Brison; hij noemt de arrestatie en verhoor ‘een schokkende ervaring’.

Brison is fractievoorzitter van de UPP en was van 2020 tot 2021 parlementsvoorzitter van Sint-Maarten. Hij wordt door justitie ervan verdacht dat hij smeergeld heeft aangenomen en misbruik heeft gemaakt van zijn publieke functie. De arrestatie is groot nieuws op het eiland.

Er zijn huiszoekingen gedaan, ook in zijn kantoor bij het parlementsgebouw. Een dag later is Brison weer vrijgelaten. Het onderzoek in de zaak ‘Lissabon’ loopt door, zegt het Openbaar Ministerie.

Brison zegt onschuldig te zijn

Woensdag heeft Brison voor het eerst gereageerd op zijn arrestatie tijdens een parlementsvergadering. In een korte verklaring zei Brison dat hij hoopt dat het juridische proces verder zal lopen, waardoor zal blijken dat hij onschuldig is. “De onderzoekers (van het OM) doen hun werk, dit is het systeem dat ze hebben.”

Verder bedankte hij iedereen voor hun ‘love, prayer and support’ van de afgelopen dagen. Het maakte de situatie volgens hem makkelijker om te doorstaan.

De UP Party liet eerder op zondag weten dat de vrijlating reden was voor een grootse viering. Brison blijft aan als parlementslid en zal ‘al zijn aandacht besteden aan de verdere ontwikkeling van Sint-Maarten.’

Brison is de opvolger van oud-partijleider Theo Heyliger. Hij is in 2020 veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege corruptie en het witwassen van terreinen. Hij moet bijna 4 miljoen dollar terugbetalen.

Steun vanuit premier

Brison’s partij UP Party zit samen met National Alliance in een coalitie. De premier van Sint-Maarten Silveria Jacobs heeft haar steun uitgesproken aan het parlementslid: ze was ‘geschokt en bezorgd’ toen ze hoorde dat Brison was gearresteerd en daarna ‘erg blij’ te horen dat hij weer is vrijgelaten.

De premier vindt het griezelig (‘uncanny’) ‘dat deze onderzoeken opduiken op momenten dat ze de lokale politieke stabiliteit negatief kunnen veranderen’.

Sint-Maarten heeft al drie jaar hetzelfde kabinet en geniet daarmee van een ongekende stabiliteit. Het kabinet van premier Jacobs is het langst zittende kabinet sinds het eiland in 2010 een autonoom land binnen het Koninkrijk is geworden.

Volgens Jacobs roept het onderzoek van justitie de vraag op ‘of het inderdaad geopolitiek of lokaal is geïnitieerd’. Daarmee werp de minister-president de suggestie op dat Nederland achter het onderzoek naar Brison kan zitten.

“Ik heb veel sympathie voor het parlementslid en zijn familie; zaken als deze laten binnen onze kleine eilandsamenleving weinig ruimte voor de privacy van de naasten van de getroffenen. Het is mijn hoop dat ze kracht vinden in deze tijd van onrust.”

RST doet onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Recherchesamenwerkingsteam (RST), onder leiding van de procureur-generaal Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dit team richt zich op een gespecialiseerde aanpak om corruptie en ondermijnende criminaliteit op de eilanden te bestrijden.

