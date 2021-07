AntilliaansDagblad | 45 Miljoen dollar voor noodherstelproject St. Maarten

Philipsburg – Sint Maarten krijgt 45 miljoen dollar aan aanvullende financiering toegewezen voor het Emergency Recovery Project (ERP-1).

De subsidieovereenkomst is afgelopen dinsdag ondertekend door country director van de Wereldbank voor Caribische landen Lilia Burunciuc en directeur Claret Connor van het National Recovery Program Bureau (NRPB).

Het noodherstelproject wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid, beheerd door de Wereldbank en uitgevoerd door de NRPB. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de premier van Sint Maarten, Silveria Jacobs, direct na een ontmoeting met de ministerraad, vertegenwoordigers van de Wereldbank en NRPB-functionarissen in het regeringsgebouw.

De aanvullende financiering is nodig om het brede scala aan activiteiten onder het project te voltooien, waaronder reparaties aan huizen, scholen en overheidsgebouwen in kritieke conditie die zijn beschadigd tijdens orkaan Irma in 2017. In de tijd sinds het project is gestart door de regering van Sint Maarten zijn de activiteiten door de noodzakelijke veranderingen tegen financiële problemen aangelopen.

- Advertentie -

,,ERP-1 was het eerste project dat in het kader van het Trust Fund werd toegekend en inspeelde op de onmiddellijke herstelbehoeften van het land na de orkanen in 2017”, zei directeur Connor na de ondertekening. ,,Het succes van dit project is een integraal onderdeel van de wederopbouw van ons land en biedt ondersteuning voor het herstel van Sint Maarten en ontwikkelingsprioriteiten op de lange termijn om de weerbaarheid van het land tegen rampen te versterken.”

Burunciuc van de Wereldbank was deze week op Sint Maarten voor een officieel bezoek dat gisteren is afgesloten. Ze werd vergezeld door Tahseen Sayed, voormalig country director van de Wereldbank voor Caribische landen. Burunciuc nam op 1 juli 2021 de functie van country director op zich en nam de plaats over van Sayed die de functie sinds 2017 bekleedde.

Het doel van het bezoek was om Burunciuc kennis te laten maken met de regering van Sint Maarten, de Trust Fund Steering Committee en de NRPB. De reis gaf Burunciuc ook de gelegenheid om enkele van de projecten van het Trust Fund in uitvoering te observeren en om te communiceren met belangrijke belanghebbenden en begunstigden.

Bron: Antilliaans Dagblad