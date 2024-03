Democracy now! | Friday, March 8, 2024

Alida Francis wordt de nieuwe gezaghebber van Sint Eustatius. Vandaag is in de ministerraad in Den Haag dit besluit genomen.

Dat markeert volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties de definitieve terugkeer naar de democratie op het eiland. In 2018 greep Nederland in op het eiland en zette de democratisch gekozen Eilandsraad en Bestuurscollege wegens wanbestuur aan de kant. Nu, na zes jaar, wordt Sint Eustatius weer zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar bestuurlijke taken.

Alid Francis (58) is sinds februari 2021 regeringscommissaris van Sint Eustatius en was in 2020 plaatsvervangend regeringscommissaris. Ze werkte daarvoor onder meer als senior communicatieadviseur en woordvoerder bij de Rijksdienst Caribisch Nederland en was directeur Toerisme van het eilandgebied Sint Eustatius. Francis studeerde journalistiek aan de School voor Journalistiek in Tilburg.

Bron: ParadiseFM