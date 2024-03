Democracy now! | Friday, March 8, 2024

Werknemers van het Betèsda -verzorgingshuis zijn vanochtend vroeg in actie gekomen. De medewerkers zeggen dat ze ontstemd zijn over hoe zaken worden afgehandeld in de instelling en willen niet blijven werken onder het huidige directeurschap.

Dat meldt de EXTRA vandaag op de website. Al enkele dagen is er onrust over de financiële situatie van de instelling. De voorzitter van de vakbond CBV, Annaliza Suares-Mathilda, is naar Betèsda gegaan. Ze klaagde dat de directeur, Natasha Rog, vaak heel moeilijk bereikbaar is en veel in het buitenland zit.

Suares-Mathilda sprak telefonisch met minister van Volksgezondheid, Javier Silvania. De minister vroeg de toezichtsraad om een onderzoek te doen naar het management van Betèsda . “We ontvangen te veel signalen dat dingen niet goed gaan”, aldus de minister. Er is onder meer onrust over salarisbetalingen en de aankoop van nieuwe apparatuur waarvoor de instelling extra subsidie heeft ontvangen.

Bron: ParadiseFM