Opinie | Van Huffelen aan Kamer: Landen schuiven hervormingen voor zich uit

Opinie Kadushi | Dossier Koninkrijksrelaties

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen uit zich in een brief aan de Tweede Kamer aanzienlijk minder optimistisch over de samenwerking met Curaçao, Aruba en Sint Maarten dan zij eerder op de dag tentoonspreidde tijdens de persconferentie over de met de landen gesloten onderlinge regelingen.

Ten overstaan van de media strooide Van Huffelen rijkelijk met complimenten naar de naast haar staande premiers Pisas, Wever-Croes en Jacobs. Het terugschroeven van het toezicht en hanteren van minder strenge regels kan, zo verklaarde de staatssecretaris, omdat zij er alle vertrouwen heeft dat de landen zich vanaf nu wel aan gemaakte afspraken gaan houden. Daarom durft zij het aan de COHO-wet in te trekken die juist door haar voorganger Knops was opgetuigd omdat die het zat was dat de landen keer op keer terugkwamen op afspraken.

De persconferentie was nog niet afgelopen of Van Huffelen stuurde een brief naar de Tweede Kamer waarin zij zich erover beklaagt dat de landen de hervormingen traineren en belangrijke informatie achterhouden. “Als ik terugkijk naar de uitvoering van de Landspakketten de afgelopen twee jaar, dan zie ik dat om zulke moeilijke besluitvorming helaas soms wordt heengelopen of dat deze wordt vooruitgeschoven. Tevens zie ik dat niet alle relevante informatie over de hervormingen wordt gedeeld.”

Van Huffelen is vooral kritisch over het kabinet Pisas: “Ik maak mij specifiek zorgen over de afhoudende houding vanuit Curaçao, zoals die steeds meer naar voren komt uit de uitvoeringsrapportages van het afgelopen jaar. De samenwerking verloopt op meerdere fronten stroef, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt bij de hervorming van de online kansspelsector, waarover steeds minder informatie wordt gedeeld.”

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl