NOS | Verdachte opgepakt voor doodgeschoten rapper Boechi

De politie heeft gisteren in Vlaardingen een verdachte aangehouden voor de dood van rapper Boechi uit Tilburg. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie op Curaçao, meldt de politie.

De verdachte is een 44-jarige man uit Curaçao. Hij zit momenteel vast en wordt waarschijnlijk op korte termijn overgebracht naar Curaçao.

De politie op Curaçao heeft huiszoekingen gedaan in drie woningen op het eiland. Daarbij zijn spullen in beslag genomen, schrijft de lokale nieuwssite Curacao.nu.

Voedselkarretje

Ruchendell Bonifacio Windster, zoals de rapper echt heet, werd afgelopen december doodgeschoten in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Hij stond na een optreden bij een voedselkarretje toen iemand hem benaderde en meerdere schoten op het slachtoffer afvuurde.

Windster overleed ter plekke. Hij liet drie kinderen en een vrouw na.

Over de toedracht van aanslag op de rapper is weinig bekend. Hij was op het eiland voor een reeks concerten die hij daar gaf.

Graf vernield

De herdenkingsdienst van de rapper Boechi in het Willem II-stadion werd door honderden mensen bezocht. Ook op Curaçao werd stilgestaan bij de dood van de rapper.

Kort na de uitvaart is het graf van Windster in Tilburg deels vernield. De nabestaanden denken dat het graf van de rapper bewust werd uitgekozen, maar waarom is niet duidelijk.

