NTR | Verkiezingen Sint-Eustatius: PLP opnieuw winnaar

De Progressive Labour Party (PLP) heeft opnieuw de verkiezingen voor de eilandsraad op Sint-Eustatius. DP is ook gekozen, terwijl het CDA te weinig stemmen heeft gekregen voor een zetel.

Het is sinds 2015 de de derde keer op rij dat PLP de verkiezingen wint. Onder leiding van Rechelline Leerdam, heeft de partij bijna 56 procent van de stemmen. Dat is goed voor drie zetels van de vijf zetels. De DP, onder leiding van Raquel Spanner-Carty, wint de andere twee zetels in de eilandsraad.

Het CDA deed voor het eerst lokaal mee op Sint-Eustatius, onder leiding van Sjahairah Fleming. De partij heeft te weinig stemmen gekregen voor een zetel.

Daarmee blijft de verdeling hetzelfde als in 2020, toen er verkiezingen werden gehouden na het bestuurlijk ingrijpen van Den Haag.

Partij 2023 2020 Verschil Progressive Labour Party (PLP)

Rechelline Leerdam 3 3 – St. Eustatius Democratic Party (DP)

Raquel Spanner-Carty 2 2 – CDA Statia

Sjahairah Fleming 0 –

‘Herstel van de democratie’

De eilandsraad van Sint-Eustatius heeft nog niet alle bevoegdheden terug, omdat de Nederlandse regering het lokaal bestuur heeft overgenomen in 2018. Volgens een onderzoek zou er sprake zijn geweest van wanbestuur. Oud-staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) kreeg toen steun van de Tweede Kamer om in te grijpen.

Zijn opvolger, staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66), heeft in de afgelopen weken belooft dat het eiland ‘zo spoedig mogelijk’ na de nieuwe verkiezingen haar budgetrecht terugkrijgt.

Eerste Kamer

De drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius hebben woensdag 15 maart ook voor de Eerste Kamer meegestemd via een zogeheten kiescollege, omdat de eilanden niet tot een provincie behoort 71 procent op de DP (582 stemmen) gestemd

39 procent op het CDA (236 stemmen) PLP deed niet mee aan deze verkiezingen voor het Kiescollege.

Grootste stemmentrekkers

De grootste stemmentrekker blijken niet de lijsttrekkers, maar de oud-partijleiders van zowel PLP als DP.

Terwijl ze bij deze verkiezingen op nummer zeven op de lijst van DP staat, krijgt Mercedes Lopes-Spanner heeft ze de meeste stemmen gekregen: 299. Lijsttrekker Raquel Spanner-Carty haalde zelf 112 stemmen.

Oudgediende Clyde van Putten (PLP) volgt als tweede grootste stemmentrekker met 269 stemmen. Dat is ook meer dan de huidige lijsttrekker Rechelline Leerdam (144).

‘We are there to work with everyone’

Leerdam richtte zich in een reactie na de verkiezingsuitslag aan de bevolking. Volgens Leerdam is er veel werk te verrichten en heeft de bevolking aangegeven dat ze willen dat het werk door PLP wordt gedaan.

De partij benadrukt dat de democratie, zoals die in 2018 door Nederland opzij is gezet, nog steeds niet is hersteld.

“Ik had verwacht te winnen en ook met dit goede resultaat. Have no fear. We are there to continue work with everyone. Alle hens aan dek om te zorgen voor een beter St. Eustatius, our beloved home.”

“Dank voor uw vertrouwen waarmee we het vele harde werk waar we mee zijn begonnen voort kunnen zetten. We zijn er voor alle inwoners van het eiland en gaan verder werken aan de ontwikkeling van het eiland.”

Alleen vrouwen als lijsttrekker

De leiders van PLP, DP en CDA benadrukten tijdens de verkiezingscampagne dat het feit dat Statia enkel vrouwelijke partijleiders kent vooral iets was waar in de bevolking over werd gesproken. Zelf waren ze er minder mee bezig, zeggen ze.

“Veel mensen wezen ons erop dat de vrouwen de partijen leiden”, vertelt DP-lijsttrekker Raquel Spanner-Carty. “Dat de drie vrouwen onder meer qua haardracht veel overeenkomsten hebben. We zijn er zelf minder mee bezig. We willen alledrie werken aan een beter Statia, onder meer door het vaststellen van een sociaal minimum, dat ten goede komt aan de bevolking.”

CDA-lijsttrekker Sjahairah Fleming heeft gezien dat er tussen de leiders van de drie partijen veel overeenstemming is. Ondanks dat haar partij CDA geen zetel krijgt in de eilandsraad, kijkt ze tevreden terug op de campagne, zegt ze.

Bron: NTR/CaribischNetwerk