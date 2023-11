Ingezonden | MAN gaat PINnen…

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen leefde opnieuw niet op Bonaire en dat is zorgelijk, vindt gedeputeerde Anjelica Cicilia.

De politieke partijen in Nederland en de lokale overheid hebben volgens haar nog ‘heel veel werk te doen’ om kiezers naar het stembureau te krijgen.

De opkomst op Bonaire is slechts 23,44 procent, laat het Openbaar Lichaam Bonaire weten. Dat is in schril contrast met Europees-Nederland, waar 77,8 procent van de kiezers zijn komen opdagen. Waarnemend-gezaghebber Oleana had nog de verwachting dat de opkomst zou worden verdubbeld, maar het is dus nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2021 (22,8 procent).

Weinig campagne op Bonaire

Op straat op Bonaire was weinig te merken van de verkiezingen, doordat bijvoorbeeld verkiezingsposters nauwelijks te zien waren. Volgens gedeputeerde Cicilia waren er weliswaar ‘een aantal’ oproepen in de lokale media om te gaan stemmen, maar discussies over de verkiezingen en politieke campagnes van landelijke partijen waren er nauwelijks. Alleen de PiratenPartij en BBB hebben actief campagne gevoerd.

Cicilia woont inmiddels vier weken op het eiland, sinds ze gedeputeerde is geworden. “Ik heb ook met heel veel mensen gesproken hier en ik heb de indruk dat men nog niet zo goed weet waarom ze moeten gaan stemmen. Ik vind dat we nog heel veel werk hebben hier.”

‘Waargemaakte beloftes’ en verkiezingsprogramma spelen een rol

Uit gesprekken met verschillende kiezers op Bonaire die wel naar de stembus zijn gegaan, blijkt dat twee dingen vooral een rol hebben gespeeld. Ze keken naar de ‘waargemaakte beloftes’ van politieke partijen over de eilanden of naar wat er in de verkiezingsprogramma’s over de eilanden staan.

Zowel Bonaire als Den Haag heeft huiswerk, beaamt een Bonairiaanse kiezer nadat hij heeft gestemd. Hij zegt veel moeite te hebben moeten doen om informatie te vinden. De politieke partijen zouden zelf moeite moeten doen en ook op het eiland campagne moeten te voeren, vindt hij.

‘Meer informatie in verschillende talen’

Ook zouden de politieke standpunten ook in het Papiaments, Engels of in het Spaans moeten. “De info is er, maar in het Nederlands en wij houden er niet zo van om Nederlands te lezen. Mensen bereik je beter in hun eigen taal. Daarbij hebben we hier ook veel latino’s.”

