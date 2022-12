NTR | Nederland maakt excuses voor de slavernij, dit zijn de reacties (live)

Alofs zette 25 jaar geleden met zijn boek ‘Slaven zonder plantage’ het Arubaanse slavernijverleden op de kaart.

“Ik ben een beetje wrevelig over de datum 19 december, er is een probleem gemaakt dat niet had hoeven te zijn. Maar het is belangrijk toch dat we het hebben kunnen doen. Dit is niet alleen een excuus, het is ook een politiek moment, dat de neuzen dezelfde kant opstaan om het nu te kunnen doen. Want over twee maanden weet je dat niet, ook niet wat na de Tweede Kamerverkiezingen gaat gebeuren.

De wensen van Aruba staan bijna niet in het rapport Ketenen van het Verleden omdat ze dat van Nederland te laat hebben aangestuurd. Dat weet ik, want ik was toen coördinator vanuit Aruba. Wij en ook van de andere eilanden zijn het niet eens met de inhoud.

Een nationaal slavernijmuseum, nationaal kenniscentrum, nationaal is dus Nederlands. Wij zitten daar niet op wachten en willen dat ze gaan investeren in instituties en bevolkingsgroepen die hier zijn achtergesteld. Nederland, kom niet als een dominee naar deze eilanden toe van: wat kom ik voor jullie doen. Het antwoord is dan: Niets. Want wij kunnen dat alleen zelf doen.”