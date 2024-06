CC | 16 percent of the population without a bank account

In De Nacht van Caribisch Netwerk sprak Guilliano in het kader van de Europese Verkiezingen met vertrekkend Europarlementariër Samira Rafaela (D66).

Ze spraken over haar band met Curaçao, racisme en seksisme in Brussel en hoe D66 haar niet voldoende heeft beschermd. Ook wees zij erop dat vrouwen elkaar niet voldoende beschermen in een door mannen gedomineerde omgeving.

Caribisch Nederland

Rafaela maakt zich zorgen om de vertegenwoordiging van Caribisch Nederland in het Europees Parlement. In haar optiek heeft dit ”geen prioriteit” voor politieke partijen, terwijl een deel van het Koninkrijk nu niet vertegenwoordigd is in Europa.

Seksisme in Brussel

Rafaela vertelt hoe lastig het navigeren was in een door mannen gedomineerde omgeving. Dat ze daarbij weinig tot geen steun kreeg van vrouwelijke collega’s en door hen zelfs op X werd aangevallen, was best pittig. Zeker omdat zij haar directe telefoonnummer hadden.

Kritiek D66

Volgens Rafaela werd haar binnen D66 niet de erkenning gegeven voor haar werk. Doelend op een filmpje gedeeld op de sociale media van de partij, waarin de wet over loontransparantie uit de koker van Rafaela niet werd gedeeld.

Rafaela is ook kritisch op het optreden van haar partij. In haar optiek hadden ze haar, als eerste en enige Afro-Caribische Nederlandse vrouw in het Europarlement, meer bescherming moeten bieden. Naar eigen zeggen heeft zij wel gevraagd om die bescherming, maar bleek die ”schijnbaar niet effectief genoeg”.

Ook in het licht van Black Lives Matter vindt Rafaela dat politieke partijen in Nederland een verkeerde boodschap afgeven door diversiteit op de kieslijst minder prioriteit te geven. ”Als je diversiteit echt zo belangrijk vindt, dan zet je anno 2024 een zwart persoon in de top drie” aldus Samira Rafaela.

De Nacht van Caribisch Netwerk

Bron: NTR/Caribisch Netwerk