Democracy now! | Wednesday, November 22, 2023

Marit Severijnse

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen zal in de bijzondere gemeente Bonaire dit keer hoger zijn, verwacht interim-gezaghebber Reynolds Oleana.

“Vorige keer zaten we in de buurt van 22 procent, mijn verwachting is dat we in de buurt van 40 procent komen.”

Dat zou zou nog steeds een groot verschil zijn met Europees-Nederland, waar de opkomst vaak rond 80 procent ligt. Op Bonaire hebben ruim 14.000 mensen stemrecht voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Oleana denkt dat meer mensen naar de stembus gaan ‘uit dankbaarheid voor de aanpak van armoede’, zegt hij tegen correspondent Marit Severijnse.

Volgens de interim-gezaghebber komt dat omdat de Tweede Kamer in oktober heeft bepaald dat de Caribische gemeenten ook het zogeheten sociaal minimum gaan krijgen, na bijna 14 jaar wachten. Daarmee worden de uitkeringen, het minimumloon en AOV voortaan verhoogd naar een realistisch niveau.

Terwijl in Europees-Nederland de campagne zichtbaar is op straat en in de landelijke media, is op het eiland zelf daar weinig over de verkiezingen te merken. Nederlandse partijen hebben op Bonaire weinig campagne gevoerd, merkt Oleana op. “Het is minder dan in de afgelopen jaren.”

Toch blijft Oleana optimistisch over de opkomst, omdat hij merkt dat de lokale partijen vlak voor de verkiezingen hun achterban proberen te mobiliseren. “En de jeugd gaat digitaal op zoek naar informatie en ze kijken niet naar borden. Steeds meer mensen op het eiland hebben een hogere opleidingsniveau en kiezen bewust voor een partij en kandidaat die een rol kan spelen in de verdere vooruitgang van het eiland.”

Iedereen die achttien jaar en ouder is, de Nederlandse nationaliteit heeft en op het eiland ingeschreven staat, mag stemmen.

Caribisch Nederland en Europees-Nederland stemmen in hun eigen tijdszone van 07.30 tot 21.00 uur. Terwijl de exitpoll van Europees-Nederland om 21.00 uur lokale tijd (Eur.-NL) bekend wordt gemaakt, zijn de stemlokalen dus in de Cariben nog vijf uur open.

Bron: NTR/CaribischNetwerk