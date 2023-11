Telegraaf | ‘Bonnie en Clyde’ bij vertrekgate gearresteerd, vlak voor hun vlucht naar Schiphol

Het boek ‘De canon van de Nederlandse natuur’ die deze week gepresenteerd werd, sloeg een deel van het Koninkrijk der Nederlanden over: de natuur op de Caribische eilanden. Een aantal filmmakers vindt dat jammer.

Ignas van Schaick is een van de filmmakers die teleurgesteld is dat de bijzondere gemeenten Saba, Sint-Eustatius en Bonaire ‘vergeten’ zijn in het boek dat vijftig soorten planten en dieren uitlicht. Dat dit nu weer gebeurt lijkt te bevestigen dat er weinig interesse is vanuit Nederland voor onze eilanden en dat de Caribische gemeenten onderdeel zijn van Nederland, zeggen critici.

Zo ontbreekt volgens de filmmakers de Caribische flamingo (Bonaire), de Antilliaanse leguaan (Sint-Eustatius), het regenwoud (Saba) en de elandshoornkoraal (uit het beschermd zeegebied Sababank). Bovendien, zegt Van Schaick, is nergens de diversiteit aan diersoorten in het gehele koninkrijk zo groot als in de Caribische delen.

Waarom zijn de eilanden niet zijn meegenomen in het boek? Volgens Dick de Vos, schrijver van het boek, is het ingewikkeld om uit zoveel soorten, ook per eiland een keuze te moeten maken. Het belangrijkste is volgens hem dat hij zelf nog nooit op de eilanden is geweest. “Dus hoe kan ik daar bezielend over schrijven?”, reageert hij donderdag in het NOS Radio 1 Journaal.

Door de kritiek op het project, denkt de schrijver eraan om alsnog naar de eilanden af te reizen als een ‘apart project’.

Voor filmmaker Van Schaick en de andere critici gaat het erom dat het boek een ‘representatief’ had beeld had moeten geven van heel Nederland. En dan horen de drie bijzondere gemeenten in de Cariben er simpelweg bij, zegt hij in het radioprogramma. “Daarom presenteren wij vier iconische soorten die zeker niet mogen ontbreken in de volgende editie.”

Film over natuur op de eilanden De kritiek komt van een aantal filmmakers die in 2024 een natuurfilm over de Caribische eilanden gaan produceren: Wow! – Dutch Caribbean Uncovered. Met de film willen de makers de diversiteit, schoonheid, kwetsbaarheid en veerkracht van de natuur op de eilanden laten zien. Ook wat bijvoorbeeld klimaatverandering hierin betekent. In 2025 moet het in de bioscoop op de eilanden en in Nederland draaien. Het filmteam bestaat uit Bianca Peters en Elton Arends van 360º of Innovation uit Aruba, en Jeffrey de Graaff en Ignas van Schaick van M&N Media Group uit Nederland.

